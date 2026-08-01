Pau Sans, jugador del Real Zaragoza: "Queremos tener la pelota el mayor tiempo posible"

Pau Sans fue uno de los grandes protagonistas del duelo ante el Barbastro, con ese gol anotado y otro anulado poco antes. El jugador zaragocista no se mostró preocupado por el resultado. «Bueno, al final creo que poco a poco estamos cogiendo el ritmo. Venimos de una semana de carga alta e intentando asimilar lo más rápido posible los conceptos del míster y bueno, mejor perder en pretemporada que en Liga», aseguró tras el duelo.

El trabajo de esta semana en Boltaña también pesó en las piernas de los futbolistas. «Evidentemente sabemos que ha faltado ritmo, pero bueno, venimos de carga alta, sabemos lo que queremos y poco a poco, cogiendo el ritmo que nos pide el mister para llegar lo máximo posible a la Liga», explicó el joven futbolista, que ha regresado a Zaragoza tras su cesión en Polonia.

El conjunto aragonés está en pleno proceso de construcción tras remodelar buena parte de la plantilla. «Sí, bueno, al final no es excusa que seamos muchos nuevos, pero es verdad que necesitamos adaptación, necesitamos conocernos poco a poco y estamos en la segunda semana y poco a poco a coger el ritmo que necesitamos para poder ganar todos los partidos», indicó Pau Sans.

Pau fue titular y aseguró sentirse cómodo donde le toque jugar. «Al final la pretemporada es para coger minutos, coger ritmo y bueno, yo me veo cómodo en las dos posiciones, me veo cómodo por dentro, me veo cómodo por fuera y nada, lo que te digo, seguir entrenando bien y preparo para los siguientes partidos». Disponer de ocasiones de gol es otra buena señal para un punta. «Al final yo creo que para un jugador de ataque lo más importante es tenerlas. Evidentemente hay que afinar la puntería, pero bueno, estoy tranquilo en ese sentido porque sé que si las tienes, al final entrarán», dijo.

El equipo de Ibai Gómez se encontró con una situación que puede repetirse durante la temporada, la de tener que dominar los partidos, lo que requerirá una preparación durante este periodo veraniego. «Hay que intentar evitar pérdidas que generen contraataques y evidentemente meter las que tienes. Al final, si perdonas, lo pagas, pero queda mucha pretemporada para mejorar estos imperfectos que tenemos que arreglar. Lo estamos trabajando, queremos una presión alta, recuperar rápido la pelota para tenerla lo más posible», explicó.