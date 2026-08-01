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Real Zaragoza - UD Barbastro, en directo: Pau Sans e Iker Gil ponen los goles al descanso
Los de Iván Martínez han terminado dominando el juego con un gran Carbonell
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Zaragoza
45'+3'
Descanso
43'
Bloca Westerveld un flojo disparo lejano
39'
Golazo de Iker Gil
Empata el Barbastro tras un gran control y definición del delantero ante Westerveld.
37'
¡Vaya gesto de calidad de Carbonell!
Gran sombrerito del atacante para recortar en la banda.
32'
¡De Cea evita el segundo de Sans!
Buena parada del portero en una clara ocasión dentro del área.
30'
Se reanuda el juego
27'
Pausa de hidratación en la Ciudad Deportiva
25'
Córner para el Barbastro
Despeja Tachi un centro lateral.
24'
Amarilla a Tachi
Frena un contragolpe el central con un agarrón.
18'
¡Buena parada de Westerveld!
Ocasión muy clara del Barbastro dentro del área que el portero manda a córner.
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