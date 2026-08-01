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Real Zaragoza - UD Barbastro, en directo: Pau Sans e Iker Gil ponen los goles al descanso

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Pau Sans se estrena con gol ante el Barbastro jugando como delantero centro

Pau Sans se estrena con gol ante el Barbastro jugando como delantero centro / Rubén Vicente

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Mario Jiménez

Zaragoza

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