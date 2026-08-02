Encuentros en la tercera fase para la pretemporada del Real Zaragoza

Que un club como el Real Zaragoza esté fuera del fútbol profesional parece un fenómeno paranormal aunque no quede más remedio que aceptarlo. En esas están tanto la afición como un equipo que tiene claro el objetivo y que se ha conjurado para lograrlo desde el día 1 de una pretemporada que empieza ahora su tercera fase.

No hace tanto, pero ya quedan lejos los protocolarios reconocimientos médicos y los primeros entrenamientos con Ibai Gómez al mando en la Ciudad Deportiva. Mucho más reciente está el stage de Boltaña, prácticamente una semana de concentración que le han debido servir al técnico vasco para sentar las bases de su Real Zaragoza. Allí en el Pirineo se pudieron ver algunas de las características innegociables que les pide a sus futbolistas: energía, colocación, presión alta y mucho protagonismo con el balón.

Parece que, por el momento, la plantilla entiende lo que quiere Ibai y, además, le gusta. Aunque sea en la tercera categoría del fútbol español, parece que el Zaragoza va a tener una propuesta atractiva y valiente después de unos cuantos años en los que los blanquillos jugaban a merced de lo que propusiera el rival. Pero la idea de Ibai la tienen que hacer buena los jugadores. De momento, 31 ha tenido a sus órdenes. La presencia de los canteranos y de algún jugador destinado a salir ha elevado un número ya de por sí amplio por la celeridad que se ha dado Lalo Arantegui en formalizar los fichajes para esta temporada.

De entre todos, uno sobresale por encima del resto: Ander Herrera. Parece que, por lo visto en estos pocos días, la controversia por su regreso ha quedado atrás y el canterano está dispuesto a ser capitán general del Real Zaragoza y a ser la prolongación de su gran amigo Ibai en el césped. Luego los resultados mandarán, pero por lo aclamado que fue en Boltaña da la sensación de que el zaragocismo se ha reconciliado con uno de los suyos y se encomienda a Ander para que les saque de este lío en el que se ha metido el club.

Pero poco puede hacer un solo jugador. Entre los pocos que han sobrevivido a la pasada temporada y los que han llegado, Ibai Gómez debe formar un equipo de garantías y reconocible. Hasta ahora ( y así seguirá siendo) ha habido oportunidades para todos, pero esta tercera fase le tiene que servir al técnico blanquillo para ir encontrando su once tipo o, al menos, su columna vertebral para llegar con las ideas claras al estreno liguero del último fin de semana de agosto ante el Nástic.

Pero para entonces seguro que ha habido cambios en la plantilla. Las anunciadas salidas de Samed Bazdar y Adrián Liso dejarán espacio para, si no hay más sorpresas, los dos fichajes que faltan: un central y un delantero. Dos jugadores que, por las palabras de Ibai Gómez en la entrevista con este diario, llegarán para tener un rol protagonista y poner la guinda a una plantilla con la que se ha mostrado muy satisfecho.

De momento parece que todo marcha por el que camino que quiere Ibai (sin contar el susto ante el Barbastro), aunque también lo parecía el pasado año cuando Gabi decía desde Los Ángeles de San Rafael aquello de ‘vamos a llegar como motos’ al inicio de temporada. Así que pies en el suelo y paciencia. Prácticamente un mes le queda al Real Zaragoza para demostrar con hechos las buenas palabras. Hasta que empiece lo serio, Andorra, Real Sociedad B, Logroñés y los filiales del Athletic de Bilbao y el Villarreal marcarán las pruebas y el rumbo hacia la desconocida Primera Federación.