El Nástic apunta al exjugador del Real Zaragoza Sinan Bakis

Sinan Bakis, curiosidades del destino, podría enfrentarse a sus excompañeros del Real Zaragoza en la primera jornada del campeonato liguero. Para entonces, están citados en Tarragona el conjunto aragonés y el Nástic, en el que podría recalar el delantero turco tras su discreto paso por el Real Zaragoza.

Y es que el Nástic valora seriamente la adquisición de Bakis. De hecho, figura entre las opciones principales para reforzar el ataque del cuadro tarraconense, que se plantea la incorporación de un futbolista al que confía en recuperar tras su estancia en Zaragoza y rescatar aquella versión del Andorra, donde marcó doce goles en un curso, que le hizo llegar, en verano del 2023, al club aragonés, donde sin embargo, su carrera ha dado un paso atrás de gigante.

Pese a todo, el jugador, como aseguró en una entrevista concedida hace dos meses a este diario, se marchó del Zaragoza satisfecho de su estancia a pesar de que su aportación ha sido muy escasa durante las tres campañas que permaneció en el Zaragoza (la segunda de ellas cedido al Gornik polaco, donde tampoco estuvo bien). En la pasada, el turco apenas participó en nueve encuentros en los que, eso sí, marcó dos tantos.

Relegado por Gabi y David Navarro, solo con Sellés tuvo protagonismo el atacante otomano, que llegó a ser el jugador más aplaudido y vitoreado por la afición durante el entrenamiento a puertas abiertas celebrado, a finales del año pasado, en pleno proceso de reacción del conjunto aragonés.