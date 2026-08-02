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El portero Carlos Calavia deja el Real Zaragoza tras diez años y se marcha al Castellón B

El canterano, de 23 años, pone fin a su etapa en el club aragonés

Carlos Calavia, en un partido con el Aragón.

Carlos Calavia, en un partido con el Aragón. / REAL ZARAGOZA

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

"El Real Zaragoza y el CD Castellón han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Carlos Calavia. El futbolista zaragozano pone fin a su etapa como zaragocista y emprende un nuevo reto profesional en el conjunto castellonense". Así ha anunciado el club aragonés, este domingo, la salida del portero tras diez años en el Real Zaragoza. Calavia, de 23 años, militará en el filial del cuadro blanquinegro, en Segunda RFEF.

"Carlos Calavia llegó al Alevín B de la cantera del Real Zaragoza en 2016, procedente del Stadium Casablanca, y fue creciendo por todas las categorías inferiores hasta llegar a la portería del Deportivo Aragón. Ahora, tras una larga trayectoria ligada a la entidad, afronta un nuevo desafío en las filas del CD Castellón", añade el club, que descartó la estancia del primer equipo tras llegar a planteársela a comienzos de verano.

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"El Real Zaragoza quiere agradecer a Carlos su compromiso, dedicación y profesionalidad durante todos estos años, y le desea la mayor de las suertes en esta nueva etapa", concluye la entidad.

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