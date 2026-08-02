El Real Zaragoza deja a De Miguel en la recámara y prioriza un delantero que vaya al espacio

El Real Zaragoza lleva todo el verano pendiente de Jesús de Miguel, el delantero que partía como la ocpión preferida para ejercer de referencia ofensiva del equipo aragonés en Primera RFEF pero cuyos problemas físicos han ido relegando hasta apartarlo y dejarlo en la recámara.

Todavía en proceso de recuperación de sus problemas de pubis, el punta madrileño tiene todavía por delante un par de semanas para alcanzar un completo restablecimiento. La evolución es positiva y el paso por el quirófano parece definitivamente descartado, pero el Real Zaragoza es consciente de que sería un fichaje de riesgo y, aunque gusta mucho y no está descartado, ha dejado de ser la opción prioritaria.

Porque, además, su perfil no distaría demasiado del de Espiau y el Zaragoza, como admitió el propio Ibai Gómez en la entrevista concedida el pasado jueves a este diario, pretende completar la delantera con un jugador distinto. En este sentido, se busca un punta rápido que ataque el espacio y que aporte velocidad, dinamismo y piernas (y, por supuesto, gol) al frente de ataque. Los futbolistas adscritos a este patrón ocupan ahora los principales lugares en esa lista de futuribles que maneja la dirección deportiva. Si alguno de ellos se pone a tiro a lo largo de los próximos días, el Zaragoza lo firmará sin esperar más a De Miguel, al que el Tenerife va a dar salida.

Entre los candidatos no figura, eso sí, Víctor Mingo, ya que el Zaragoza no se plantea reabrir esa vía después de haber estado, a comienzos de verano, entre los delanteros interesantes. El Oviedo cederá al atacante, que cuenta con el interés de varios equipos de Primera RFEF, pero no está el Zaragoza entre ellos.

De este modo, el club, centrado ahora en dar salida a Liso y Bazdar que no han tenido minutos en ninguno de los tres partidos (incluido el ensayo ante el filial) disputados hasta ahora, trabaja, del mismo modo, en abrochar un plantel en el que faltan efectivos tanto en vanguardia como en retaguardia. Arriba, eso sí, el técnico probó ante el Barbastro con Pau Sans, un futbolista que desde su llegada al primer equipo siempre ha jugado más por banda que como delantero o mediapunta, donde reside su mejor versión. En cualquier caso, esa polivalencia del canterano le convierten en opción tanto para competir con Pinilla en la mediapunta como para hacerlo con Hanssen en el costado izquierdo del ataque. Y, mientras se busca un delantero, repartirse los minutos con Espiau, el único punta nato en la plantilla (a excepción de Bazdar) en la actualidad.

De momento, el club no se plantea ampliar a dos los puntas a fichar. El 4-2-3-1 que Ibai tiene en mente como sistema de cabecera y la plantilla corta (22 jugadores, a dos por puesto) para mantener la puerta abierta a posibles incorporaciones desde el filial, dejan hueco para dos delanteros puros en plantilla. Además, los ajustes económicos tampoco conceden licencia para dispendios y, de hecho, la idea inicial de incorporar dos centrales más ha quedado suprimida para reducir a uno los efectivos a fichar en esa parcela del campo, donde ahora mismo están en nómina Diego, Tachi, Carrillo y Barrachina.