El Real Zaragoza recibirá casi 2 millones de euros por el traspaso de Chavarría al Chelsea

El Real Zaragoza percibirá casi 2 millones de euros (1,9) por el traspaso del lateral del Rayo Vallecano Pep Chavarría al Chelsea. La operación, que se encuentra en la recta final, se cerrará con un pago de 22 millones de euros fijos más otros 3 en variables al club madrileño, si bien el Zaragoza se reserva, por contrato, el 10% de la plusvalía, lo que permitirá la entrada a las arcas del club aragonés de una cantidad cercana a los 2 millones.

Chavarría, que se marchó al Rayo hace cuatro años tras haber llegado, procedente del Olot, en el verano de 2020, como apuesta personal de Lalo Arantegui, volverá a dejar dinero a un Zaragoza que ya se había embolsado 3,5 millones de euros antes de este traspaso millonario a la Premier. A los 3 millones fijos en los que se cifró su llegada al Rayo se añadieron otros 500.000 en variables (dos pluses de 250.000 cada uno) tras cumplir con el mínimo de partidos disputados estipulados en el contrato.

Todo apunta a que el fichaje de Chavarría por el Chelsea se anunciará en las próximas horas después de una larga negociación en la que la primera oferta del Chelsea fue de 12 millones más bonus, una cantidad lejana a lo que el Rayo exigía para dejar marchar al defensa catalán. De hecho, el presidente rayista, Martín Presa, se remitió a la cláusula de 50 millones y además amenazó con denunciar al Chelsea ante la FIFA.

Sin embargo, la operación se habría acelerado en los últimos días ante la insistencia de Xabi Alonso, técnico del Chelsea, que quiere que Chavarría sea el sustituto de Cucurella, fichado por el Real Madrid.