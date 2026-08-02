Rober González, exjugador del Real Zaragoza, se va con Soberón al Albacete

El Albacete ha firmado al mediapunta Rober González, exfutbolista del Real Zaragoza, para reforzar su parcela atacante, y lo ha hecho con un contrato por dos temporadas en un ambicioso proyecto con potencial económico determinante. De hecho, varios equipos más, como la UD Las Palmas, que se habían interesado por el futbolista, han tenido que echarse atrás ante el mayor poder adquisitivo del Albacete, que asumirá la alta ficha (en torno a medio millón de euros) de Rober.

El anuncio del club albaceteño destaca que el "plan trazado desde la dirección deportiva marcaba la incorporación al Albacete Balompié de jugadores en la zona de ataque que dieran un salto de calidad a la actual plantilla. Y en este perfil encaja a la perfección la nueva adquisición de nuestro club", añaden.

El centrocampista zurdo, aunque maneja ambas piernas, llega después de abandonar el Nec, conjunto holandés que milita en la Eredivisie, la primera categoría de ese país.

La escuadra manchega se refuerza con un futbolista -internacional en categorías inferiores de la Selección- que aportará "competitividad, trabajo y talento a la zona ofensiva del equipo", como remarca el Albacete, que, de este modo, reunirá en su plantilla a dos exzaragocistas del curso pasado: Rober y Soberón.

Rober llega con la experiencia que le otorgan más de 100 partidos en la categoría de plata del fútbol español, un ascenso con el Alavés, un playoff de ascenso con la UD Las Palmas y otro con el Real Racing Club.

Su última aparición en España fue el último semestre de la pasada campaña tratando de salvar al Real Zaragoza, con el que disputó 15 partidos como titular y anotó dos goles.

Criado en la cantera del Real Betis Balompié, llegando a debutar en Primera con seis partidos jugados entre la 21-22 y 22-23, creció futbolísticamente entre medias jugando como cedido en Las Palmas, hasta en dos ocasiones, y Alavés.

Su buen hacer en Mendizorroza le valió para firmar por un club de la máxima categoría holandesa con el que sobresalió con seis goles y cuatro asistencias en su primera temporada, saliendo en la segunda en el mercado invernal a préstamo a Santander para volver a jugar un playoff.