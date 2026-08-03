Real Zaragoza
Calavia se marcha al Castellón B tras un traspaso a coste cero en el que el Real Zaragoza se guarda el 30% de su pase
El portero pone así fin a una etapa de 10 años en la cantera del equipo aragonés
El acuerdo entre el Real Zaragoza y el Castellón para el fichaje de Carlos Calavia por el filial albinegro es un acuerdo de traspaso a coste 0 en el que el club aragonés se reserva un 30% del pase del futbolista. De esta manera cierra el arquero de 23 años una etapa de 10 años en la entidad blanquilla.
"Carlos Calavia llegó al Alevín B de la cantera del Real Zaragoza en 2016, procedente del Stadium Casablanca, y fue creciendo por todas las categorías inferiores hasta llegar a la portería del Deportivo Aragón. Ahora, tras una larga trayectoria ligada a la entidad, afronta un nuevo desafío en las filas del CD Castellón", explicaba este domingo el equipo aragonés. Por su parte, el Castellón le dio la bienvenida a Calavia deseándole "una rápida adaptación y la mayor de las suertes".
El canterano zaragocista inicia una nueva andadura ya con una trayectoria consolidada. Calavia ha disputado más de 60 partidos como titular en Segunda RFEF. El portero ya ha debutado con su nuevo equipo en un amistoso.
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