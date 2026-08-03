El canterano del Real Zaragoza que da el salto a la MLS tras brillar en Estados Unidos: "Muchas ganas de seguir mejorando"

El fútbol aragonés tendrá por primera vez representación en la Major League Soccer (MLS). El Austin FC ha anunciado el fichaje del centrocampista zaragozano Jorge Alastuey para su primer equipo después de su gran rendimiento con el filial, el Austin FC II, donde se había convertido en uno de los jugadores más destacados desde su llegada a comienzos de 2025.

El futbolista, formado en la cantera del Real Zaragoza y más tarde fue captado por La Masía del FC Barcelona, firma un contrato garantizado hasta el final de la temporada 2026. El acuerdo incluye además opciones para la campaña sprint de 2027 y para la temporada completa 2027-28, lo que confirma la apuesta del club texano por un jugador que ya había debutado esta temporada con el primer equipo.

Jorge Alastuey durante su paso por el FC Barcelona / SPORT

De la cantera del Real Zaragoza a Estados Unidos

Nacido en Zaragoza, Alastuey comenzó su carrera en la estructura formativa del Real Zaragoza, el club de su ciudad, antes de incorporarse en 2016 al FC Barcelona. En La Masía jugó en categorías sub-16, sub-18 y sub-19, y posteriormente también pasó por el juvenil del Nápoles, uno de los clubes más importantes de la Serie A italiana.

Sus primeras experiencias en el fútbol profesional llegaron después en el CD Teruel y en el LKS Lodz de Polonia. En enero de 2025 dio el salto a Estados Unidos para fichar por el Austin FC II, equipo de la MLS NEXT Pro, donde no tardó en ganarse un papel protagonista.

Alastuey celebra un triunfo con el Napoli / SERVICIO ESPECIAL

Números de impacto en Austin FC II

El rendimiento de Alastuey en el filial del Austin FC ha sido clave para dar el salto definitivo al primer equipo. El centrocampista suma 19 goles y 8 asistencias en 39 partidos de MLS NEXT Pro. La pasada temporada lideró al equipo en contribuciones de gol con 10 tantos y 6 asistencias, y esta campaña vuelve a estar al frente con 9 goles y 2 asistencias.

Su impacto también ha coincidido con el buen momento colectivo del Austin FC II, que ocupa la primera posición de la Conferencia Oeste de la MLS NEXT Pro. Esa regularidad ha terminado por abrirle la puerta del primer equipo, donde ya había tenido minutos esta temporada mediante acuerdos de corta duración.

Anuncio del contrato de Jorge Alastuey con el Austin / AUSTIN FC

Debut en la MLS y primer contrato profesional

Alastuey debutó en la MLS con el Austin FC el 14 de marzo de 2026, cuando disputó 31 minutos como suplente frente al Real Salt Lake. Un mes después, el 22 de abril, tuvo su primera titularidad en la competición ante San Jose Earthquakes.

“Estoy muy feliz de firmar un contrato con el primer equipo y quiero dar las gracias al club, a todos mis entrenadores y a mis compañeros por su apoyo y confianza en mí”, señaló Alastuey tras confirmarse su fichaje. “Tuve una primera experiencia de lo que es la MLS al debutar esta temporada y tengo muchas ganas de seguir mejorando y de ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos esta temporada”, añadió el zaragozano en la web del Austin FC.

El Austin FC destaca su crecimiento

El entrenador interino del Austin FC, Davy Arnaud, también valoró el paso adelante del futbolista aragonés. “Jorge ha mostrado de forma constante un alto nivel de rendimiento con Austin FC II y ha impresionado cuando ha tenido la oportunidad de entrenar y jugar con el primer equipo”, explicó el técnico a los medios oficiales del club de Texas.

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Alastuey se convierte así en el cuarto jugador de la actual plantilla que firma contrato con el primer equipo después de haber llegado inicialmente al Austin FC II, siguiendo el camino de Micah Burton, Ervin Torres y Riley Thomas.