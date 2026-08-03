El exjugador del Real Zaragoza que ya ha ganado un título esta temporada: victoria ante un equipo de Segunda que jugará Europa League

La temporada acaba de empezar en toda Europa y ya hay un viejo conocido del Real Zaragoza que ha levantado un título. Bélgica, Países Bajos y Portugal han aprovechado el primer fin de semana de agosto para disputar la Supercopa. Borja Sainz, que vistió la camiseta zaragocista durante la temporada 2022-23, ha ganado la Supertaça con el FC Porto al Torreense, equipo de la Segunda División lusa que esta campaña disputará la Europa League. El extremo vasco suma su segundo título con los dragões tras levantar la pasada temporada la Liga Portugal.

El FC Porto no lo tuvo nada fácil frente al Torreense, que volvió a demostrar el poderío que le llevó a ganar la Taça de Portugal la pasada temporada frente al Sporting Club de Portugal de otro exzaragocista como Luis Suárez. El equipo dirigido por Francesco Farioli se adelantó en el marcador justo antes del descanso gracias a un cabezazo de Víctor Froholdt tras un centro desde la banda izquierda.

Diogo Costa levanta la Supertaça con el FC Porto / EFE

El Torreense, que cuenta en su plantilla con varios jugadores españoles, no se amilanó en la segunda parte y decidió adelantar las líneas en busca del empate, que rozó en varias ocasiones. Sin embargo, el buen hacer de Diogo Costa y el trabajo defensivo coral impidieron a los de Torres Vedras forzar la prórroga. Tras levantar la Supertaça en Coímbra, el FC Porto ya suma 88 títulos en el palmarés y solamente es superado en toda Europa por el FC Barcelona y el Real Madrid.

El ex del Real Zaragoza, Borja Sainz, no fue titular y salió desde el banquillo en la segunda parte para intentar sentenciar el partido a la contra. Sin embargo, el vasco, que jugó tirado a la banda derecha, tuvo que mostrar su versión más defensiva y colaborar en cerrar espacios atrás para frenar a Javi Vázquez, uno de los mejores jugadores del Torreense.

Borja Sainz trabaja en tareas defensivas durante la Supertaça / EFE

Más finales en Europa

El conjunto de Segunda División disputará por primera vez en su historia la fase liga de la Europa League gracias a haberse proclamado campeón de Taça la pasada temporada. El Torreense ha invertido una importante cantidad de dinero para hacer buen papel en Europa y cumplir con su objetivo principal: ascender a Primera División. Los del distrito de Lisboa se quedaron a un paso la pasada temporada, cayendo eliminados en el playoff de ascenso por el Casa Pia de Larrazabal, otro ex del Real Zaragoza, que esta temporada ha fichado por el Bolton.

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Además de la Supercopa de Portugal, este mismo trofeo se ha disputado en Países Bajos, donde el AZ Alkmaar goleó con claridad al PSV, y en Bélgica, donde el Union Saint-Gilloise se impuso al Brujas en la tanda de penaltis.