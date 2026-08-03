Real Zaragoza
El entrenamiento a puertas abiertas del Real Zaragoza: horario y acceso a la Ciudad Deportiva
Los aficionados del equipo aragonés tienen la oportunidad este martes de presenciar en primera persona la sesión de trabajo de Ibai Gómez y los suyos
Segunda oportunidad para la afición del Real Zaragoza para ver de cerca a su equipo esta temporada. El club aragonés, tal y como hizo en la primera sesión de la pretemporada, ha decido abrir las puertas del entrenamiento de este martes y todo aquel que así lo quiera podrá acudir a la Ciudad Deportiva blanquilla a comprobar de primera mano cómo avanza la preparación del conjunto dirigido por Ibai Gómez.
La cita es a las 9.30 horas de la mañana y desde media hora antes los zaragocista podrán acceder a las instalaciones del club por la puerta principal se podrá aparcar tanto en la propia vía de entrada como en la explanada frente a la Ciudad Deportiva. El Real Zaragoza sigue así con su intención de acercarse a la afición.
Además, al igual que en el entrenamiento a puertas abiertas con el que arrancó esta pretemporada, los que acudan a ver la sesión de trabajo tendrán a su disposición una foodtruck entre los campos 4 y 5 para reponer energías durante la mañana.
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