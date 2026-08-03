El exjugador del Real Zaragoza con un patrimonio de más de 15 millones de euros: acciones junto a Courtois y una empresa para actividades deportivas

Borja Iglesias atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. A sus 33 años, el delantero del Celta de Vigo acaba de sumar a su trayectoria un Mundial con la Selección española y, fuera del terreno de juego, también ha conseguido construir un patrimonio que ya supera los 15 millones de euros. Una cifra que el propio futbolista ha actualizado recientemente y que está respaldada por una estrategia de inversión que va mucho más allá del fútbol.

Detrás de buena parte de esta estrategia está Esteban Granero. Iglesias ha señalado al exfutbolista como una figura importante a la hora de aprender a organizar su patrimonio y diferenciar entre invertir y simplemente especular. Así, mientras su carrera deportiva continúa creciendo, el delantero también ha ido construyendo una vida económica pensada para cuando el fútbol deje de ser su principal fuente de ingresos.

Iglesias ha hablado recientemente de su situación económica durante su última visita a 'La Revuelta', donde volvió a sentarse con David Broncano para actualizar una de las cuestiones que ya había comentado en su anterior encuentro. En aquella ocasión había situado su fortuna entre los 12 y los 15 millones de euros, pero ahora reconoció que ha crecido y que ya está por encima de ese límite.

Borja Iglesias celebrando un gol contra el Valladolid en su etapa en el Real Zaragoza / JAIME GALINDO

La relación de Borja Iglesias y Penélope Cruz

Todo empezó en Estados Unidos, cuando España afrontaba la fase final del torneo y donde la pareja de actores se ha dejado ver tanto en entrenamientos como en partidos, convertidos en dos de los seguidores más ilustres de la Selección. Borja Iglesias contó en una entrevista con DAZN que, después de ver a Bardem y Cruz en el videomarcador de un estadio estadounidense, comentó a un amigo que le encantaría conocerles, sin imaginar que ese comentario casual sería el inicio de algo más. Ese amigo, que tenía contactos en común como Javier Ambrossi, "movió hilos" y, de repente, una noche el delantero recibió un mensaje de WhatsApp que no olvidará: era Penélope Cruz, presentándose, preguntándole cómo estaba y confesándole que a ella también le hacía mucha ilusión conocerle.

Javier Bardem y Borja Iglesias celebran sobre el césped del MetLife Stadium. / Europa Press

El propio Borja Iglesias admite que al principio pensó que podía tratarse de una broma pesada, pero pronto comprobó que no, que era Penélope, la Penélope ganadora del Oscar que él había admirado en la gran pantalla. A partir de ese primer intercambio de mensajes llegaron los encuentros en persona en Estados Unidos, con Javier Bardem y la actriz acudiendo a los partidos de España y coincidiendo después con el futbolista y su pareja en celebraciones posteriores como la del España‑Bélgica.

El millonario patrimonio de Borja Iglesias

Su patrimonio le ha colocado recientemente en el centro de una polémica que el propio futbolista ha querido cortar de raíz. En redes sociales le han acusado de tener una empresa para especular, pero ha zanjado con los rumores diciendo que eso es un "disparate". Borja Patrimonial SL, con sede en Santiago de Compostela, figura vinculada a diferentes actividades, entre ellas las deportivas, la gestión de instalaciones, la promoción inmobiliaria, la compraventa y el alquiler de inmuebles. Sin embargo, la actividad principal registrada de la sociedad corresponde al ámbito deportivo.

Uno de los proyectos más llamativos es DUX Gaming, el club de esports en el que participa junto a nombres como Thibaut Courtois, Marc Gasol y DjMaRiiO. La aventura empresarial fue más allá de los videojuegos y llegó también al fútbol, con la adquisición del DUX Internacional de Madrid y del EDF Logroño, que pasó a competir como DUX Logroño. En este último caso, la operación supuso además la entrada de una organización de esports en el fútbol femenino profesional.

Borja Iglesias celebra un gol en el Zaragoza rodeado de sus compañeros en la temporada 17-18. / JAIME GALINDO

A su cartera se suman inversiones en bolsa, planteadas con una perspectiva de largo recorrido, y su participación en una ampliación de capital de la Sociedad Deportiva Compostela. Esta última tiene un componente especialmente personal por su relación con Galicia y con el club de su tierra.

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Los estudios de Borja Iglesias

"Seguí estudiando la ESO en Valencia, hice Bachillerato en Villarreal y en Vigo ya no estudié". La frase, dicha casi de pasada, resume una realidad que comparten muchos futbolistas de cantera: la educación reglada avanza en paralelo a los entrenamientos hasta que, en algún punto, el propio ritmo del fútbol profesional obliga a elegir. En el caso de Borja no fue un abandono improvisado, sino la consecuencia natural de una carrera que empezaba a acelerar: debutó en Primera con 20 años, aunque después tuvo que esperar hasta los 25 para volver a pisar la máxima categoría. Ese contraste —el chico que estudiaba ESO en una ciudad y Bachillerato en otra, sin echar raíces en ningún sitio— explica también por qué Borja Iglesias ha hablado siempre con tanta naturalidad de su infancia itinerante.

Fuente: Woman Madame Figaro