El gol, la contundencia atrás y la portería, las dudas por resolver en el Real Zaragoza: el tiempo entre costuras

Más allá de la derrota ante el Barbastro (1-2), la primera fase de la pretemporada ha deparado las primeras dudas en torno a la configuración de la plantilla y el diseño de un equipo con numerosos aspectos por pulir, como es lógico, a estas alturas.

Con casi un mes por delante hasta el comienzo de la competición, el arriesgado estilo que propone Ibai Gómez requiere ajustes, alguno incluso en forma de piezas nuevas, si bien, de momento, el club no se mueve de ese plan que incluye un par de llegadas más (un delantero y un central) a ejecutar cuando se produzcan las salidas de Liso y Bazdar.

Hay certezas y dudas. Entre lo positivo figura la ventaja de contar ya con el grueso de la plantilla, con la que el cuerpo técnico viene trabajando desde el regreso de las vacaciones. A expensas de ese par de refuerzos pendientes, los demás están ya a las órdenes de Ibai, si bien Liso y Bazdar saldrán (se espera más pronto que tarde), pero, más allá de ese trabajo adelantado fiel a la forma de trabajar de Lalo, los primeros días de trabajo dejan dudas en torno a la composición elegida en alguna de las demarcaciones.

Es el caso de la portería. El Real Zaragoza decidió esperar a Fuoli durante semanas y solo se vio obligado a renunciar a él cuando el propio meta, con el que había un acuerdo a expensas de llegar a uno con el Sabadell, desestimó finalmente su regreso a casa para continuar en la Nova Creu Alta, donde tiene dos años más de contrato. Con Anartz Peña ya fichado por petición expresa de Ibai, la dirección deportiva aceleró la búsqueda de un meta de garantías bajo la premisa de disponer de ese juego de pies que el técnico considera indispensable. Tras descartar varias opciones que no cumplían del todo con esa premisa básica, llegó Sem Westerveld, un portero sin experiencia en la categoría y tampoco en el fútbol español. "Westerveld destaca por su seguridad bajo palos, su envergadura, el dominio del juego aéreo (1,92 metros) y su capacidad para iniciar el juego con los pies", presentó el club al anunciar su incorporación.

Pero tanto los entrenamientos como los primeros partidos del verano han dejado dudas en torno a una posición en la que los perfiles elegidos advierten cierto riesgo, como asumió el propio Ibai en la entrevista concedida el pasado jueves a este diario. "Es una posición en la que en un momento dado a la afición se le pueden generar las dudas, soy consciente de ello. Conozco a Anartz (Peña) perfectamente, nosotros hemos sido los que le hemos traído como un portero que nos va a dar siempre. Ya habéis visto cómo entiende el juego con los pies, a lo que nosotros le damos mucho valor. Y cuando el rival te llega, para y tiene mucha personalidad. Vais a ver que aun con esa estatura y teniendo tal vez ese hándicap, también nos orienta bien en bastantes acciones. Entonces es un portero en el que confiamos mucho y luego Sem (Westerveld) es un portero en el que tenemos muchas expectativas puestas, viene de una liga en la que también se juega mucho con los pies y tiene esa seguridad de la que hablamos para esos partidos en los que consideremos que nos pueden llegar más", dijo el preparador vasco.

Pero los errores del holandés en la salida de balón (uno de ellos costó el tanto del filial en el primer ensayo veraniego) anuncian que el pertinente proceso de adaptación de Sem exige tiempo. Por detrás, Manolache, en todo caso, parece confirmarse como la gran apuesta del club a medio plazo y, de hecho, apunta a ser el tercer meta del primer equipo por delante de Berrar. Anartz, de momento, viene siendo el más fiable a pesar de ese hándicap de su estatura.

Pero no solo Westerveld ha fallado. De hecho, el Zaragoza de este primer tramo del verano aún no se ha sacudido los errores defensivos que tan caro le costaron la pasada campaña. Tachi, con un inconcebible despeje ante el Utebo que se estrelló en el larguero, o Saidu, cuyo fallido pase atrás provocó el gol de la victoria del Barbastro, encarnan otros ejemplos de la necesidad de adquirir esa solvencia en una retaguardia que, por cierto, sigue sufriendo en el juego aéreo, seguramente lastrada por cierta falta de centímetros en sus centrales.

Porque el zaguero más titular (Diego) apenas alcanza el 1,80 mientras que Carrillo y Barrachina, más altos, no tienen asegurada su presencia en la plantilla. En este sentido, como también confirmó Ibai, la envergadura no es el requisito esencial en la búsqueda en el mercado de ese central que está por llegar. "Si vamos a seleccionar le daría un poco más valor a un central que en transiciones sea rápido", apuntó.

Mal de altura, errores defensivos, debate en la portería y, por último, falta de gol. Este último mal viene siendo recurrente a lo largo de las últimas campañas y a su solución deberá contribuir decisivamente la incorporación pendiente de llevarse a cabo, si bien da la sensación de que el club concede una notable relevancia a la aportación anotadora procedente de una segunda línea y juego por dentro "de muy alto nivel", según Ibai, donde el Zaragoza cuenta con efectivos con capacidad de llegada, como Pau Sans, Pinilla, Jardí, Hansson, Cuenca y los mediocentros (Ander, Rubén Díez, Saidu, Terrer y Ademo). En este sentido, el técnico debe encontrar la mejor combinación en esta medular llamada a marcar diferencias.

Con tiempo por delante y la base construida, el estilo propuesto por Ibai obliga a una buena condición física para adquirir constancia en la presión alta y también a ajustar bien para evitar ser presa fácil de transiciones rápidas. De igual modo, se precisa desterrar los groseros errores atrás y envolver en llegada y gol esa querencia por el balón y el juego combinativo. Sabe bien el técnico lo que le gusta al zaragocismo y está seguro de que la afición se identificará con el equipo, pero, más allá de estilos y propuestas, lo que la masa social exige, ante todo, son victorias y el ascenso inmediato a Segunda.