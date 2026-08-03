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El golpe de Escudero, jugador del Real Zaragoza, en la rodilla parece solo una contusión

El jugador se probará en los próximos entrenamientos tras los dos días de descanso que ha tenido el equipo

Escudero realiza un centro en el amistoso ante el Barbastro

Escudero realiza un centro en el amistoso ante el Barbastro / RUBEN RUIZ

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Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

El primer susto en forma de lesiones de la pretemporada del Real Zaragoza parece que se quedará en eso, en un susto. El golpe que recibió Sergio Escudero en su rodilla en la segunda parte del amistoso que disputó el equipo blanquillo ante el Barbastro el pasado sábado solo parece una fuerte contusión y las sensaciones del futbolista marcarán su regreso a la normalidad con el resto del grupo.

Por el momento, no hay ninguna necesidad de forzar al lateral derecho y la precaución va a ser máxima. Aunque no está descartado, lo normal es que Escudero descanse estos días y no está a las órdenes de Ibai en el próximo amistoso del Real Zaragoza, el que le enfrentará el próximo jueves al Andorra.

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En un lance del juego, el lateral, que fue suplente y salió en el comienzo de la segunda mitad en la derrota ante el conjunto dirigido por Iván Martínez, chocó con un defensa barbastrense y al instante se fue al suelo retorciéndose de de dolor. Al finalizar el partido, a Sergio Escudero se le vio con gesto de preocupación y con una bolsa de hielo en la rodilla para aliviar la inflamación. No obstante, ahora parece que el defensa no sufre ninguna lesión de gravedad y si no ocurre nada raro volverá a entrenar en los próximos días al mismo ritmo que sus compañeros.

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