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Samed Bazdar, ante sus ultimas horas como jugador del Real Zaragoza: salida inminente del delantero

El club aragonés está muy cerca de aceptar una oferta por el bosnio que considera satisfactoria para ambas partes

Samed Bazdar, en su presentación como jugador del Real Zaragoza

Samed Bazdar, en su presentación como jugador del Real Zaragoza / Miguel Ángel Gracia

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Santiago Valero

Arturo Pola

Zaragoza

Samed Bazdar va a dejar de ser jugador del Real Zaragoza en las próximas horas. El culebrón del adiós del bosnio está a punto de terminar con el único final posible, la salida del bosnio del club aragonés, que pdoría recuperar parte de la fuerte inversión que hizo por el ariete para que aterrizara en el verano de 2024 en Zaragoza.

Por la cabeza del futbolista, tras disputar el Mundial con su selección, nunca ha pasado la idea de continuar en la disciplina blanquilla y jugar en Primera RFEF y el Real Zaragoza siempre ha mostrado una posición de fuerza, dejando claro que no iba a regalar al jugador, aunque ahora el club está convencido de dejarlo ir tras haber recibido una oferta que cree satisfactoria para ambas partes.

Ahora sí parece que es la definitiva tras valorar el Zaragoza varias posibilidades por un Samed Bazdar que, por su juventud y calidad, tiene todavía bastante mercado. Por él habían llegado varias ofertas, como la del St. Gallen 1879 de Suiza, la mejor de todas porque podía suponer un ingreso global de dos millones con una cesión de fácil acceso a la compra definitiva con un número muy bajo de encuentros, el AIK de Estocolmo en Suecia, que estuvo cerca de cerrarse a finales de julio y que también era importante en lo económico, y del Sturm Graz austriaco, con una cesión con opción de compra de un millón de euros.

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Bazdar, que firmó por 5 años al llegar en el verano de 2024, por lo que le quedan tres, tuvo una gran irrupción en el equipo, con Víctor Fernández como técnico y hasta noviembre dio su mejor nivel para que una lesión en el isquio le dejara fuera casi dos meses y con Ramírez empezara a jugar fuera de sitio, como única referencia en ataque, y con Gabi pasara a tener más ostracismo, situación que se mantuvo tras no salir el verano pasado y que aumentó con Sellés, lo que llevó a su despedida en enero rumbo al Jagiellonia. Como zaragocista, ha jugado en 40 partidos de Liga, con 5 tantos.

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