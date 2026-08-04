Anartz Peña parte con ventaja en la portería del Real Zaragoza

Desde que se retiró Cristian Álvarez, la portería del Real Zaragoza, quizá la demarcación que más estabilidad requiere, no ha encontrado un dueño fijo y los cambios han sido constantes. Encontrar una figura estable bajo palos deber ser uno de los primeros pasos para que el equipo recupere la tranquilidad atrás y pueda afrontar con garantías el obligado reto de devolver al club al fútbol profesional.

El objetivo está claro. Lo que por el momento no está tan definido es por qué arquero apostar. Ese, sin ningún tipo de dudas, hubiera sido Diego Fuoli, pero la negativa del Sabadell truncó su regreso a la capital aragonesa y obligó a Lalo a buscar alternativa tras caerse su primera opción. El Real Zaragoza apostó en el mercado veraniego por dos perfiles distintos como son los de Sem Westerweld y Anartz Peña y, a día de hoy, ninguno tiene el puesto garantizado en Tarragona cuando los blanquillos debuten en Primera Federación a final del mes de agosto.

Aunque, al contrario de lo que podía parecer cuando se anunciaron sus fichajes, Anartz parte por el momento con una ligera ventaja. Esa es la conclusión que se puede extraer de las primeras semanas de pretemporada y de las palabras del cuerpo técnico. Westerveld llegó a Zaragoza como una apuesta de presente y futuro y Peña aterrizó como petición expresa de Ibai Gómez, que coincidió con él en el Arenas De Getxo: «Son dos perfiles que no se les conoce, entonces es normal que haya esas dudas. Es una posición en la que entiendo que se pueden generar las dudas, soy consciente de ello. Aquí no hay titulares suplentes en ninguna posición, es lo que les he transmitido a todos los jugadores que se lo tienen que ganar cada día», explicaba el técnico zaragocista en una entrevista concedida a este diario. Y aunque la premisa es buena, en una posición tan delicada como la portería los debates alrededor de ella no suelen traer nada bueno.

La negativa y el debate

Pero la imposibilidad de fichar a Diego Fuoli, que hubiera llegado con la vitola de titular indiscutible, hace que cualquiera de los dos arqueros pueda convencer en estas semanas a Ibai de que son merecedores del puesto. Una situación que a la afición zaragocista le suena. Ya pasó hace un par de temporadas con Joan Femenías y Gaeta Poussin y la pasada con Adrián Rodríguez y Esteban Andrada. Y al final, uno por otro y la casa sin barrer.

En la decisión de quién se ganará el derecho a comenzar como titular la temporada tendrá mucho que ver la opinión de Javi Roda, el preparador de porteros del Real Zaragoza. Este diario también habló con él y dejó alguna pista más, aunque antes subrayó que «tenemos una portería muy completa y versátil» y mostró mucha tranquilidad al respecto. Sobre Anartz Peña, Roda aseguró que «veo un proyecto de portero que tiene muy buena base y que está cumpliendo un sueño, como es formar parte de un equipo como el Real Zaragoza. Tiene en la mirada ilusión, pasión y muchas ganas de aprender. Es una sorpresa muy grande para mí, la verdad. Aunque ya conocíamos sus características, creo que aporta mucho al grupo porque como persona es top», explicaba.

Hablando de Westerveld, cometaba el preparador de porteros que «le está costando un poquito adaptarse a otra cultura y ahí tenemos que tener un poquito de paciencia, madurar ese proceso e ir mostrándole un poco lo que es la cultura española y lo que representa la camiseta del Real Zaragoza. También viene con mucha ilusión y para él es una oportunidad muy grande».

En este último punto, el de la adaptación, y en la confianza inmensa que tiene Ibai Gómez en Anartz Peña a pesar de su corta estatura para ser guardameta está la clave de la ligera ventaja con la que parte el vasco para ponerse bajo la portería en el duelo ante el Nástic de Tarragona. Si el encuentro se disputara hoy, el titular sería Anartz. Pero queda prácticamente un mes y pueden cambiar muchas cosas. Ninguno tiene garantizado el sitio y la lucha está servida por ver quién se convertirá en el primer defensor de la Puerta del Carmen en Primera Federación.