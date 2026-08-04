Real Zaragoza
Bazdar ya no está, Saidu se ausenta y Escudero se ejercita con normalidad en el entrenamiento del Real Zaragoza
El africano sufre una gastroenteritis y el lateral ha dejado atrás su susto en la rodilla
No era un entrenamiento más para el Real Zaragoza. O al menos para sus aficionados, que pudieron presenciar de cerca el trabajo de los hombres de Ibai Gómez. Pero más allá de la inyección anímica de ver las gradas llenas del campo de la Ciudad Deportiva, los blanquillos siguieron centrados en mejorar sus prestaciones de cara al inicio de la temporada oficial.
Sobre el césped el que ya no estaba era Samed Bazdar. Ayer se despidió de su compañeros y hoy ya no ha aparecido en el entrenamiento, aunque algún despistado todavía lo buscaba entre la maraña de futbolistas. El que quisiera ver a Saidu también se ha quedado con las ganas porque el centrocampista no se ha ejercitado este martes debido a una gastroenteritis que le ha obligado a guardar reposo. El que sí ha podido estar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros es Sergio Escudero. El lateral, que dio el susto en el amistoso ante el Barbastro del pasado sábado, no se ha resentido de su rodilla y ha entrenado con total normalidad.
Por lo demás, todo sigue igual en el seno del Real Zaragoza. Los de Ibai Gómez vovlerán a ejercitarse esta tarde en la Ciudad Deportiva, a las 18.30, pensando ya en el próximo compromiso amistoso que ya asoma. Será el jueves cuando el equipo aragonés reciba al Andorra en el tercer ensayo de esta pretemporada.
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