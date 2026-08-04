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Ni el calor ni el descenso frenan al zaragocismo: “Esto es el Real Zaragoza, hemos venido a sufrir”

Cerca de 500 aficionados arropan al equipo en un entrenamiento a puertas abiertas en la Ciudad Deportiva

La afición del Real Zaragoza asiste al entrenamiento de puertas abiertas en la Ciudad Deportiva

La afición del Real Zaragoza asiste al entrenamiento de puertas abiertas en la Ciudad Deportiva

Laura Trives

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Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Madrugar un caluroso 4 de agosto para plantarse más de una hora al sol no parece un plan demasiado atractivo. A no ser que sea para ver al Real Zaragoza. Entonces la cosa cambia. Ni el descenso puede con el ánimo de la afición. Así lo han debido pensar las alrededor de 500 personas que han desafiado a los elementos para acudir a la llamada de su equipo y así presenciar el entrenamiento a puertas de los blanquillos en la Ciudad Deportiva: “Esto es el Real Zaragoza, hemos venido a sufrir”.

Eso era lo que decía Jaime, que ha acudido a ver a los de Ibai Gómez con su madre y con su hermano pequeño. “He venido por él”, decía el joven, aunque no se perdía detalle del calentamiento zaragocista. Cuando saltaron los jugadores, el más aclamado fue un día más Ander Herrera. “Ha bajado al barro para ayudarnos. Es de agradecer", contaba Jaime.

Julia, una adolescente con la camiseta rosa que sacó el Zaragoza el año pasado, subraya que al equipo “hay que apoyarlo y animarlo siempre”. Así explica su presencia en un entrenamiento en el que está viendo “mucha intensidad”. “Me gusta Ibai, lo veo con muchas ganas y que cree en el proyecto”, subrayaba.

La afición abraza al Real Zaragoza en el entrenamiento de puertas abiertas en la Ciudad Deportiva

La afición abraza al Real Zaragoza en el entrenamiento de puertas abiertas en la Ciudad Deportiva

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La afición abraza al Real Zaragoza en el entrenamiento de puertas abiertas en la Ciudad Deportiva / Laura Trives

El zaragocismo es un sentimiento que suele pasar de padres a hijos. Ese es el caso de David y sus pequeños Álvaro y Carlos. Este último confía en que el paso por la Primera Federación sea pasajero: “Para mí estamos fichando bastante bien. Yo creo que Ander va a darle mucho al equipo”, auguraba.

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Álvaro, el más pequeño, solo confía en poder disfrutar las batallas que su padre le ha contado: “Nos habla mucho de cosas de antes, de la Recopa y esas cosas. Nosotros también queremos vivir eso”, exclama. Por su parte, David tiene sentimientos encontrados, aunque ahí está una mañana de agosto dando una lección de Zaragocismo a los suyos: “Esta etapa la vivo con pena, melancolía…pero también con un poco de ilusión”.

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