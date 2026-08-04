El exjugador del Real Zaragoza que ha fichado por el líder de la Liga Serbia

El lateral zaragozano Julián Delmás suma una nueva etapa a su carrera profesional, esta vez fuera del fútbol español. El canterano del Real Zaragoza y exfutbolista de la SD Tarazona ha firmado oficialmente por el FK IMT de la Primera División de Serbia. De esta manera, el aragonés inicia su primera experiencia en el extranjero en el equipo que lidera actualmente la máxima categoría del país balcánico.

Julián Delmás (Zaragoza, 1995) se formó en las categorías inferiores de la entidad blanquilla y debutó en Tercera División en el Villanueva CF en la temporada 2014-15, cedido desde el Deportivo Aragón, donde disputó las siguientes dos campañas. En la última de estas logró el ascenso a la 2ª B, tras quedar primeros del grupo aragonés e imponerse al CD Calahorra en la eliminatoria por el ascenso. No debutó en la entonces tercera categoría del fútbol español porque dio el salto al primer equipo, en el que permaneció tres años, desde 2017 hasta 2020.

Julián Delmás en su estapa como zaragocista / El Periódico de Aragón

Desde entonces, el lateral cuenta con una dilatada trayectoria en Segunda División tras vestir también las camisetas de equipos como el FC Cartagena, Málaga CF o Racing Club de Ferrol. Este último año regresó a tierras aragonesas a la SD Tarazona, donde militó por primera vez en Primera Federación. Ahora, refuerza el perfil defensivo de un conjunto serbio donde se encontrará con los también españoles Iván Martos e Ismael Casas. Con este movimiento, el defensa aragonés busca asentarse en la máxima categoría serbia y aportar la veteranía adquirida tras más de una década compitiendo en el fútbol profesional español.