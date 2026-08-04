El laberinto de Samed Bazdar en el Real Zaragoza tiene por fin salida: todos los detalles de su traspaso al Sint-Truidense belga

La situación de despedida obligada de Samed Bazdar en el Real Zaragoza va a tener una salida definitiva en las próximas horas, ya que el club aragonés y el Sint-Truidense VV de Bélgica tienen cerrado un acuerdo de traspaso que supondrá un ingreso fijo de 1,5 millones para la SAD zaragocista. La entidad aragonesa ya ha aceptado la última oferta en firme del club belga, lo que permitirá recuperar parte de la inversión realizada en el ariete en verano de 2024, donde se pactó una compra de sus derechos económicos con el Partizan de Belgrado por 3 millones. La marcha de Bazdar, que ya está en Bélgica para pasar las pruebas médicas y que se ha despedido ya del vestuario, activará de modo definitivo la llegada de un punta, donde la vía de Jesús de Miguel (Tenerife) está aparcada y probablemente descartada.

El acuerdo con el equipo belga, que acabó tercero en la pasada Belgian Pro League y que va a disputar la última fase de clasificación para la fase grupal de la Liga Europa, incluye unos bonus por rendimiento de 250.000 euros, además de que el Zaragoza conservaría el 20% de una hipotética futura venta de un delantero que firmará por 4 años, hasta 2030, con el conjunto de Sint-Truiden. Así, en función de ese hipotético futuro traspaso podría recuperar el Zaragoza toda la inversión en un futbolista de 22 años que desde su llegada demostró su capacidad técnica y su talento, pero que salvo con Víctor Fernández no pudo ofrecer su mejor versión en el Zaragoza.

Las otras ofertas

Bazdar, que ha disputado el pasado Mundial con Bosnia, donde participó en media hora en el estreno ante Canadá y que ha jugado en 14 partidos con esa selección tras dar el salto desde la de Serbia en noviembre de 2024, ha tenido ofertas en este verano del St. Gallen 1879 de Suiza, la mejor de todas porque podía suponer un ingreso global de dos millones con una cesión de fácil acceso a la compra definitiva con un número muy bajo de encuentros, el AIK de Estocolmo en Suecia, que estuvo cerca de cerrarse a finales de julio y que también era importante en lo económico, y del Sturm Graz austriaco, con una cesión con opción de compra de un millón de euros.

El jugador bosnio estuvo cedido en la segunda vuelta de la temporada pasada en el Jagiellonia polaco, ya que no contaba para Rubén Sellés, jugando 15 partidos en la Ektraklasa, pero solo tres de inicio, y dos en la Conference, con tres goles. Había fijada una opción de compra de 2 millones por el 80% del pase, pero no se ejecutó por parte de la entidad polaca. Tras su primera temporada en el Zaragoza, en la 24-25, la única oferta de traspaso, rechazada, fue la del Rubin Kazan ruso, entre dos y 2,5 millones y llegaron propuestas de cesión de Portugal (Arouca), Bélgica (La Louviere) o de la Segunda española (Córdoba), también desechadas. Mientras que en enero, cuando dio el sí al Jagiellonia, también el Rakow polaco, el Gil Vicente luso y el AIK sueco, que volvió a la carga este verano, plantearon una cesión.

La salida de Bazdar estaba clara y, tras acabar el Mundial el 2 de julio, prolongó su permiso vacacional hasta el 23 de ese mes y unos días más de esa fecha para ver si se cerraba el acuerdo con el AIK dado que el del St. Gallen, rechazado por la anterior propiedad, Real Z LLC, y no por A.GAIN, era imposible retomarlo al haber fichado el club suizo a otro delantero.

Ahora, su destino está en Belgica para solucionar un problema que solo tenía esta vía posible, ya que por estatus y caché del jugador su futuro no estaba en Primera RFEF, en la tercera categoría del fútbol español, aunque a Lalo Arantegui y a Ibai Gómez les habría encantado que Bazdar fuera la referencia atacante del proyecto y su salario solo se alejaba por poco de los números máximos que tiene en fichas el club, por lo que por ahí la continuidad sí se podía dar. El delantero ha estado en Boltaña con el Zaragoza y ha participado en los entrenamientos, aunque ha hecho alguno al margen, pero no jugó contra el Utebo ni el Barbastro.

Tercer acuerdo de traspaso

La salida de Bazdar es la tercera con un acuerdo de traspaso en el primer equipo en este verano tras las de Álex Gomes al Venezia por 2 millones y la de Juan Sebastián al Andorra por objetivos y bonus y compartiendo la mitad del pase y queda pendiente la de Adrián Liso, tras su cesión en el Getafe, con muchas propuestas de cesión sobre la mesa y con el Mallorca muy interesado como alterrnativa a Cerdà (Andorra), aunque el plan del cuadro balear no llega ni de lejos a las pretensiones zaragocistas (5 millones) ni la idea es que el extremo juegue en Segunda.

Bazdar, que firmó por 5 años al llegar en el verano de 2024, por lo que le quedan tres, tuvo una gran irrupción en el equipo, con Víctor Fernández como técnico y hasta noviembre dio su mejor nivel para que una lesión en el isquio le dejara fuera casi dos meses y con Ramírez empezara a jugar fuera de sitio, como única referencia en ataque, y con Gabi pasara a tener más ostracismo, situación que se mantuvo tras no salir el verano pasado y que aumentó con Sellés, lo que llevó a su despedida en enero rumbo al Jagiellonia. Como zaragocista, ha jugado en 40 partidos de Liga, con 5 tantos. Dice adiós con sitio en la Jupiler League de Bélgica después de ser con diferencia la mayor inversión del club desde el descenso a Segunda en 2013 y no poder confirmar las expectativas que rodearon su llegada.