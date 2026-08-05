Santiago Cañizares, sobre su casi fichaje por el Real Zaragoza: "Pedro Herrera no me perdía el rastro"

La historia del Real Zaragoza en la década de los noventa pudo haber contado con uno de los guardametas más icónicos del fútbol español bajo sus palos. Santiago Cañizares ha desvelado en los micrófonos de Radio Marca que estuvo muy cerca de recalar en La Romareda en el auge de su carrera. El principal ejecutor de aquel intento de fichaje fue Pedro Herrera, entonces secretario técnico del club maño, recién llegado desde Vigo en 1993, y una figura clave en la trayectoria del portero, a quien ya había reclutado previamente durante su etapa en el Celta. No obstante, la irrupción de los dos grandes del fútbol español, tras el debut del guardameta con la selección española, dinamitó la operación.

El guardameta manchego recuerda perfectamente los contactos que mantenía con la entidad blanquilla mientras su nombre comenzaba a sonar con fuerza en el panorama nacional. "Pedro Herrera, que estaba en el Zaragoza y que estaba viendo mi evolución, ya me había llevado al Celta, me dijo: ‘Oye, no te perdemos el rastro, eh’", ha confesado Cañizares. El club aragonés, que por aquel entonces construía las bases de la plantilla que terminaría conquistando la Recopa de Europa en París, consideraba al portero una pieza estratégica para apuntalar su proyecto deportivo.

La noche de Sevilla que lo cambió todo

Sin embargo, los planes del Zaragoza y de otros clubes interesados como el CD Tenerife saltaron por los aires la noche del 17 de noviembre de 1993. Tras la pronta expulsión de Zubizarreta ante Dinamarca, Cañizares firmó una actuación memorable con la Selección Española que metió a la Roja en el Mundial de 1994 y lo situó en el escaparate internacional.

"Ese partido rompió de alguna forma a otros equipos como el Tenerife o el Zaragoza, que andaban interesados", detalla el exfutbolista. La magnitud de su actuación provocó la entrada en la puja de los dos gigantes de la Liga: "En el momento en que salen a escena Madrid y Barcelona, estos clubs entendieron que un jugador va a querer jugar en el Madrid y el Barça".

La elección del Real Madrid sobre el Barcelona

Ante la disyuntiva de elegir entre las dos potencias tras el descarte involuntario de la opción zaragocista, Cañizares sopesó minuciosamente la competencia que se encontraría bajo palos en ambos vestuarios.

"Elegí el Madrid porque había un portero de 38 años que era Buyo y otro de 32 en el Barça que era Zubizarreta", explica sobre su análisis de la época. No obstante, los acontecimientos no se desarrollaron como preveía en un principio: "Resultó luego que, en ese verano, Cruyff se cargó a Zubizarreta, pero no estaba en los planes; y que Buyo hizo un año todavía fantástico con 39".

Esa circunstancia condicionó, según sus propias palabras sus primeros pasos en el Santiago Bernabéu: "Por eso entré en el Real Madrid con un poquito de mal pie, porque lo bueno cuando llegas a un equipo es ponerte a jugar y, aunque haya alguna duda, te consolides a partir de la confianza que el club, jugadores y público te dan". Quién sabe qué hubiese sido de Cañizares defendiendo el escudo del león rampante.