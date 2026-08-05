Liso, con cuatro ofertas sobre la mesa, apunta a tener minutos en el amistoso que medirá el jueves al Real Zaragoza con el Andorra
Las últimas horas han deparado un avance en las negociaciones con alguno de los equipos interesados en el aragonés, cada vez más cerca de la salida
La salida de Adrián Liso del Real Zaragoza es solo cuestión de tiempo y podría ejecutarse en breve, ya que alguno de los numerosos equipos interesados en el canterano ha acelerado las negociaciones en las últimas horas para lograr la adquisición del atacante aragonés, cuya marcha estaría cercana.
En la actualidad, Liso cuenta con cuatro ofertas formales para la próxima temporada. Al menos dos de ellas proceden de España y una, la del Sevilla, permitirían al aragonés seguir jugando en Primera División tras su debut el curso pasado con el Getafe, que rechazó la opción de compra establecida en su cesión.
El Mallorca, recién descendido a Segunda, y varios equipos italianos (el Venezia entre ellos) se suman al listado de aspirantes a fichar a Liso, por el que el Zaragoza ha flexibilizado sus pretensiones iniciales hasta permitir su salida por una cantidad en torno a los 3 millones de euros pero conservando parte de los derechos del futbolista.
En todo caso, y aunque la salida de Liso del Zaragoza parece más cercana que nunca, el jugador apunta a tener minutos en el amistoso que medirá, el jueves, al conjunto aragonés con el Andorra en la Ciudad Deportiva.
En este sentido, el propio futbolista habría dado el visto bueno a su participación en el encuentro con el objetivo de ir adquiriendo el ritmo necesario para comenzar la competición en condiciones. De momento, el extremo zaragozano no ha participado en los partidos de preparación disputados hasta la fecha al encontrarse en la rampa de salida.
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