Este es el nuevo dato que ha dado el Real Zaragoza sobre el número de abonados

La afición zaragocista sigue demostrando su "inquebrantable fidelidad" de cara a la temporada 26-27. Y es que el Real Zaragoza ha alcanzado la cifra de 21.707 socios, apenas un día después de haberse abierto el periodo de nuevas altas. Un nuevo crecimiento en el número de abonados, explicado en las largas colas que se vieron ayer en La Romareda, con respecto a los 20.462 que se anunciaron el 31 de julio. El número de zaragocistas abonados se sitúa ya en 17.282, a los que se suman los 4.425 zaragocistas sin localidad. Unas cifras "extraordinarias" que continúan creciendo en el inicio del periodo habilitado para los nuevos socios.

Tras haber superado la cifra de 21.000 socios, anuncia el club, "llega una nueva experiencia exclusiva para nuestros socio"s. Se trata del sorteo de cinco entradas VIP dobles de Palco (zaragocista abonado y acompañante) para asistir al primer partido de Liga en Ibercaja Estadio contra el Antequera, con acceso al hospitality del estadio.

Este premio permitirá también disfrutar de experiencias únicas y exclusivas de día de partido: visitar el vestuario preparado con las camisetas de nuestros jugadores justo antes del encuentro, presenciar el recibimiento al autobús del equipo y poder dar la bienvenido a nuestros chicos y vivir el calentamiento previo al duelo desde la banda.

Además, por cada millar de nuevos abonados que se alcance, se irán desbloqueando nuevas acciones e iniciativas exclusivas para nuestra afición. La próxima será cuando superemos los 22.000 abonados. "Como siempre, gracias por vuestra fidelidad, zaragocistas. ¡Aúpa Zaragoza!", acaba la entidad.