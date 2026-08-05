El Real Zaragoza ofrece un salario de 250.000 euros al delantero que falta por llegar

El delantero centro que está por llegar debe marcar diferencias y a él se destinará el mayor esfuerzo económico desde el Real Zaragoza. Ese, al menos, es el compromiso adquirido por una propiedad que tiene claro que el punta que falta por incorporarse ha de ser un futbolista de nivel y ejercer de referencia ofensiva del conjunto aragonés en Primera RFEF.

El club mantiene varias vías abiertas, entre ellas las del jugador del Oviedo Joaquín Delgado o, en menor medida, las de Jesús de Miguel o Marc Cardona, pero hay más. Y a este efectivo llamado a ser diferencial se le reserva la mayor asignación salarial de la plantilla.

De hecho, el club ha publicado en la plataforma TransferRoom que dispone de 250.000 euros para destinarlos al suelo de ese delantero pretendido a través de un traspaso. La cantidad sería, incluso, algo mayor ya que el Zaragoza se ahorrará los más de 300,000 euros de la ficha de Samed Bazdar, cuya llegada al Sint-Truidense belga es inminente.

En todo caso, esos 250.000 euros igualarían ya el sueldo más alto del plantel, que en la actualidad es el de Jaume Jardí, fichado desde el Nástic a principios de verano, y se situaría al nivel de la oferta realizada a Francho para seguir.

TransferRoom, una especie de tablón de anuncios que conecta a todos los clubs del mundo, es una herramienta a través de la que se dan a conoce ofertas, intereses y necesidades. De hecho, este martes se celebró en el hotel Marriot de Madrid la reunión presencial anual en la que los diferentes directores deportivos pusieron en común sus necesidades y en la que estuvo presente Lalo Arantegui. El jueves se repite la sesión, esta vez, vía online.

Es consciente el Zaragoza de la trascendencia de la elección de ese delantero que está por llegar. De ahí que el club quiera asegurar bien el tiro y gestionar la elección de la mejor forma posible. Joaquín Delgado está en la lista y el Oviedo quiere que salga traspasado o con una opción de compra futura. Con interés de algún equipo de Segunda y de Portugal, la posible apuesta en firme del Zaragoza podría otorgarle posibilidades.

También Marc Cardona figuraba entre las alternativas todavía no descartadas, pero tampoco se ha acometido ofensiva alguna para la incorporación del delantero, de 31 años, que cuenta con una oferta de Tailandia.

Tampoco está desestimada del todo la opción de Jesús de Miguel, aunque sí aparcada habida cuenta de los problemas físicos del madrileño, que sigue en pleno proceso de recuperación de sus problemas de pubis. Hace tiempo que el Zaragoza decidió no esperar hasta el final al ariete del Tenerife y, si alguno de los otros delanteros en cartera se pone a tiro, descartará su llegada a pesar de ser la opción favorita desde la dirección deportiva.