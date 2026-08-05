Rubén Iranzo y Xavi Sintes, dos opciones que permanecen latentes para eje de la zaga del Real Zaragoza

El Real Zaragoza y Lalo Arantegui, su director deportivo, tienen pendientes dos refuerzos antes de acabar el mercado de fichajes en este verano el próximo 1 de septiembre y la posición de delantero y la de central son las buscadas en estos momentos. Para el eje, hay al menos dos vías latentes y abiertas que se pueden dar, la del valencianista Rubén Iranzo, que llegaría cedido, y la de Xavi Sintes, exjugador del Córdoba y ahora sin equipo. El centro de la zaga también tiene pendiente la decisión de Ibai Gómez y Lalo con Hugo Carrillo y Hugo Barrachina, aunque lo previsible es que uno de los dos salga y el otro complete esa demarcación con el fichado Diego González, el renovado Tachi y el refuerzo que llegue para esa posición.

Gusta mucho en el Zaragoza Rubén Iranzo, Rubo, central de 23 años que puede jugar de lateral derecho, una clara ventaja para la secretaría técnica blanquilla, puesto que en esa posición solo está Jokin Gabilondo como futbolista específico, con la incógnita sobre Francho Serrano, centrocampista, capitán y que aún no tiene clara su continuidad pendiente de una renovación ineludible para cambiar los términos de su contrato y con Lalo Arantegui hijo llamando a la puerta desde el filial. Iranzo, que entró en la cantera del Valencia en benjamines y que es el capitán del Mestalla, ha jugado ya 12 partidos con el primer equipo desde que en la 21-22 se estrenó con Bordalás. En la pasada campaña participó en cuatro encuentros del Valencia de Corberán, tres de ellos de Copa, anotando un gol en Burgos.

Rubo es un defensa aseado con el balón, rápido y fuerte, al que su nivel técnico le permite jugar de lateral derecho. De hecho, en el primer equipo lo ha hecho mucho más en esta demarcación, aunque su puesto en las categorías inferiores y en el filial es el de central y es ahí donde más nivel puede dar y para lo que llegaría al Real Zaragoza como refuerzo indispensable.

Iranzo, en un partido con el filial del Valencia. / VALENCIA CF

Va a salir seguro este verano porque el primer equipo tiene cubierto ese puesto (Tárrega, De Haas, Copete, Diakhaby e Iker Córdoba, de regreso de su cesión y que en principio también saldrá) y el Mestalla en Segunda RFEF ya se le queda pequeño, pero las dudas en la planificación, donde el Valencia aún no ha fichado un lateral derecho, objetivo prioritario y está pendiente del regreso de Foulquier, ya empezando con el grupo tras su lesiòn, le condenan a esperar hasta la recta final del mercado. Así, no se descarta que en la errática confección de la plantilla che se acabe quedando en el primer equipo, aunque lo normal y la idea es que salga cedido, con el Zaragoza como reconocible candidato.

Xavi Sintes tiene un perfil diferente y más experiencia a sus 25 años que Iranzo, además de ser un objetivo que el Zaragoza ya tiene desde hace tiempo, con una propuesta en firme del club que el defensa mallorquín rechazó. El jugador, criado en las categorías inferiores primero del Real Madrid y después del Sevilla, ha militado los dos últimos años en el Córdoba y ahora está sin equipo terminando de recuperarse de una pequeña lesión de rodilla (está prácticamente recuperado ya) y a la espera de escoger destino, con algunos clubs de Segunda, el Sabadell sobre todo, muy pendientes de él. Como sucede con Iranzo, su llegada al Zaragoza, de producirse, sería al final del mercado.

Xavi Sintes, en un partido con el Córdoba. / CÓRDOBA CF

Sintes es un defensa con mucha capacidad física y ganador de duelos, menos versátil que Iranzo, pero que también puede jugar de mediocentro. En principio, su intención es jugar en la categoría de plata y por eso aparcó la propuesta en firme que le hizo el Zaragoza, aunque sigue sin equipo a estas alturas y la vía se puede retomar. No lo hará la de Dani Martínez, defensa del Atlético B y que fue el objetivo principal, o al menos uno de ellos, para el eje de Lalo Arantegui. El zaguero zaragozano no va a seguir en el filial rojiblanco y está haciendo a gran nivel la pretemporada con Simeone, pero la decisión es que salga a un Segunda o al extranjero y su futuro no pasa por Primera RFEF con el Atlético Madrileño. Por eso el Zaragoza ya fichó a finales de julio a Diego González, central zurdo como Dani y tiene otro zaguero con ese pie, Hugo Barrachina.

Barra, con tres años más de contrato tras ejecutar el club su renovación en mayo pasado, está pendiente como Carrillo de la decisión de Ibai. A favor del canterano juega su mayor proyección y nivel técnico, mientras que Carrillo, al que le queda un año de contrato, es un central más contundente y más hecho, aunque ocuparía si se queda ficha profesional de mayores de 23 años (el límite de estas es 18). Si Carrillo sale lo hará rescindido y si lo hace Barrachina será en forma de cesión a otro club de Primera RFEF.