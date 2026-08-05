La salida de Samed Bazdar desbloquea el plan de Lalo: los siguientes pasos del Real Zaragoza en el mercado

«Si sale un jugador, vendrá uno, si salen dos, vendrán dos», subrayó Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, en la concentración de Boltaña. También ha repetido en varias ocasiones que la idea es tener una plantilla corta de dos jugadores por puesto, por lo que los faltan por llegar, como así ha pedido Ibai Gómez, son un delantero y un defensa central

Ahora, tras confirmarse la salida de Samed Bazdar, hace que el club aragonés, aunque obviamente nunca ha dejado de moverse en el mercado, pueda desbloquear sus planes para rematar la plantilla con la que se estrenará el Real Zaragoza en Primera Federación. Si no hay sorpresas de última hora o algún cambio de guion obligado en la planificación deportiva, solo faltaría encontrar una salida a Adrián Liso para cerrar el capítulo de bajas.

Que haya sido Samed Bazdar el primero de los dos futbolistas al que el Zaragoza ha conseguido colocar no quiere decir que el siguiente en llegar sea un delantero, aunque el equipo ahora mismo está cojo en una demarcación en la que solo aparece Edu Espiau como ‘9’ puro y Pau Sans, que también puede jugar en esa posición. Además, por mucho que el adiós de Bazdar despeje el camino, Lalo Arantegui, con más del 90% de la plantilla ya confeccionada, no tiene prisa por darla por cerrada y está convencido de esperar lo que haga falta para conseguir poner la guinda con dos futbolistas diferenciales en vez de apresurarse en el mercado.

Trabajo por hacer

Por el momento, el Real Zaragoza baraja un grupo de hasta cuatro delanteros como posibles fichajes. Ahí sigue todavía el que parecía el gran objetivo del verano, Jesús De Miguel, pero su estado físico y las altas pretensiones del Tenerife hacen que ahora mismo haya dejado de ser la prioridad para ser la referencia del equipo.

Lo que todavía no está nada claro es dónde jugará Adrián Liso la temporada que viene y si el Real Zaragoza encontrará un equipo que pague un traspaso que le satisfaga o tendrá que volver a salir cedido en forma de cesión. El interés del Mallorca, que se reactivó hace unos días, se ha frenado ahora tras acercar los bermellones posturas con el Andorra para tratar de cerrar el fichaje de su primera opción, Josép Cerdá.

Esa es la tarea más complicada que le queda a Lalo Arantegui, aunque todavía tendrá que trabajar en una más. Porque el futuro de Francho Serrano,a pesar de que tanto el futbolista como el club han dado a entender que quieren seguir juntos, no acaba de concretarse. De hecho, en su última aparición pública, el director deportivo se mostró más enigmático que nunca al respecto.