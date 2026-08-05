Sinan Bakis y el Nástic de Tarragona, trato hecho: el turco será rival del Real Zaragoza en Primera RFEF

Sinan Bakis tiene ya todas las papeletas para jugar la próxima temporada en el Nástic de Tarragona. Como adelantó este diario, el club catalán había elegido al turco para ser su referencia ofensiva y ahora ambas partes han llegado a un acuerdo por una única temporada que, a expensas de los últimos flecos, apunta a ser oficial en las próximas horas.

Si no hay ningún giro de guion, el debut de Bakis con el Nástic podría ser, precisamente, ante el Real Zaragoza. Los dos equipos comparten grupo en Primera RFEF y, además, el destino ha querido emparejarlos en la primera jornada. Ese reencuentro con morbo se produciría el próximo 30 de agosto a las 21.30 horas en tierras catalanas.

El cuadro tarraconense confía en recuperar al turco y rescatar aquella versión que mostró Bakis en el Andorra, donde marcó doce goles en un curso, que le hizo llegar, en verano del 2023, al club aragonés. Sin embargo, su paso por el Real Zaragoza, cesión al Gornik polaco incluida, ha sido un tremendo fracaso. Si nada cambia, el delantero afrontará la próxima temporada con ganas de revancha y tendrá ya el primer día la mejor oportunidad para desquitarse.