El último aragonés y canterano del Real Zaragoza en ir con la Selección Española: "No salí del club en muy buenas condiciones"

Ignacio Camacho Barnola (Zaragoza, 1990) fuie el último futbolista aragonés en vestir la camiseta de la Selección Española Absoluta, convocado en 2014 para los encuentros ante Bielorrusia y Alemania. Su trayectoria, marcada por una progresión constante en las categorías inferiores del Real Zaragoza, pasando por alevines, infantiles y un año de cadetes, hasta la Bundesliga, quedó interrumpida de forma prematura en 2020, cuando anunció su retirada por una lesión crónica en el tobillo izquierdo.

En el podcast, Los Fulanos, Camacho detalló el proceso que lo llevó a abandonar el fútbol profesional: “Me han hecho once operaciones: cuatro de nariz, una de cadera, dos de pubis, una de menisco… y las del tobillo, dos, fueron catastróficas. Llegó un momento que no tenía más opción que retirarme". En su momento, el futbolista aragonés llevaba apartado dos años de la dinámica del primer equipo del Wolfsburgo, su último club como jugador profesional. El exzaragocista relató que, "fueron meses desesperantes, no podía darme ni un paseo de quince minutos".

Formado entre Zaragoza y Atlético

Camacho abandonó Zaragoza con 15 años para incoporarse al Atlético de Madrid. Él mismo, ha recordado su salida del club blanquillo como un punto de inflexión: "Me fui de casa con 15 años, de Zaragoza para conseguir el sueño de todo niño: la Primera División. No salí del club en muy buenas condiciones". Poco antes, el Espanyol había descartado su fichaje, una decisión que condicionó su futuro más inmediato: “Después de que con 15 años no me fichasen y se echasen para atrás, le dije a mi padre que no podíamos volver al Zaragoza por cómo se había fraguado mi salida", relató el maño.

Ignacio Camacho: «Sería ventajista decir que hice bien al irme, pero fue la mejor decisión» / El Periódico de Aragón

En el Atlético debutó con el primer equipo en 2008, frente al Barcelona, y formó parte de la plantilla que conquistó la Europa League y la Supercopa de Europa en 2010. Su consolidación llegó en el Málaga CF, donde se convirtió en pieza clave durante siete temporadas: 177 partidos de Liga, 11 de Copa, 11 de Champions y 19 goles. Su rendimiento lo llevó al VfL Wolfsburg, quien pagó 15 millones de euros de traspaso al Málaga, con el que debutó en la Bundesliga. Ese desembolso millonario del club alemán situó a Camacho en un escenario de responsabilidad inmediata: "Me sentía responsable de la situación y quería volver y reincorporarme cuanto antes".

En categorías inferiores de la Selección española acumuló un palmarés notable: dos Eurocopas (Sub‑17 y Sub‑21) y un subcampeonato mundial Sub‑17.

Hermano de Juanjo Camacho

El apellido Camacho también está ligado a la S.D Huesca a través de Juanjo Camacho, hermano del internacional y figura capital en la historia reciente del club oscense. Capitán durante doce temporadas, disputó 420 partidos y marcó casi 90 goles, convirtiéndose en el jugador con más encuentros oficiales en la entidad.

Juanjo Camacho anuncia su despedida al finalizar la temporada / El Periódico de Aragón

Llegó en la campaña 2006‑2007, en Segunda B, y participó en el crecimiento del club hasta su estreno en Primera División. Tras colgar las botas, inició una nueva etapa como responsable de fútbol de la Base Aragonesa, sumando funciones de gestión en la cantera azulgrana. El año pasado cogió las riendas del banquillo del División de Honor en las últimas jornadas consiguiendo mantener la categoría.