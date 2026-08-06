El Barbastro se refuerza con un jugador que pasó por el Real Zaragoza hace un década
Fran Rodríguez llega al equipo oscense procedente del Sestao y pasó por la entidad blanquilla en la 16-17
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A los zaragocistas que tengan poca memoria quizá no se acuerden de él, pero otros muchos habrán desbloqueado un recuerdo cuando han visto que la UD Barbastro ha fichado a Fran Rodríguez. El lateral, que ahora refuerza a los oscenses para afrontar una nueva campaña en Segunda RFEF, tuvo un efímero paso por el Real Zaragoza en la temporada 16-17.
Ahora Rodríguez llega a Barbastro procedente del Sestao River. "Se trata de un futbolista que se asocia bien con balón, con buen pie y con gran capacidad para incorporarse al ataque y poner buenos centros desde la banda. Ahora llega a Barbastro para aportar veteranía y seguridad. ¡Bienvenido y mucha suerte, Fran!", explican desde su nuevo club.
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