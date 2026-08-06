El exentrenador del Real Zaragoza que se presentó a la alcaldía de Teruel y ahora no quiere saber nada de la política: "Solamente era aparecer en una lista"

La lista de entrenadores que ha tenido el Real Zaragoza desde que descendió de Primera División hace ya 13 temporadas es larguísima y la afición ha decidido olvidar la mayoría de sus nombres por el poco legado que dejaron. Paco Herrera, Raúl Agné, Imanol Idiakez, Lucas Alcaraz, Rubén Baraja, Juan Carlos Carcedo, Julio Velázquez, Miguel Ángel Ramírez, Gabi Fernández o Rubén Sellés son algunos de los técnicos de los que poca gente tiene buenos recuerdos de su estancia en La Romareda.

Otro entrenador que tuvo un breve paso por el Real Zaragoza fue el aragonés Luis Milla, que comenzó la temporada 2016-17 y fue despedido tras una mala racha de resultados. El exseleccionador sub-21 ha protagonizado una amena charla en el pódcast Palomeros en la que ha recordado su etapa en la capital aragonesa, el buen rendimiento de su hijo en el Getafe en los últimos años y sus orígenes.

Luis Milla rememoró sus inicios como futbolista cuando salió muy joven de su Teruel natal para marcharse al FC Barcelona. "Con 16 años estaba jugando en el Teruel en Tercera División. Vinieron a verme ojeadores del Barça y Valencia, se adelantaron los catalanes para hacer una prueba, me desplacé a Barcelona durante una semana pensando que lo iba a tener complicado porque en aquella generación había jugadores de mucho nivel como Amor, Alejo o Nayim. Al final me quedé y comenzó mi carrera como futbolista".

El aragonés formó parte de un gran FC Barcelona, debutó con la selección española y más tarde fichó por el Real Madrid, un intercambio entre los dos clubes más grandes de España que se fue convirtiendo en habitual en la década de los 90 y 2000 con Luis Enrique y Figo como casos más sonados y anteriormente otros como Laudrup o Schuster. Luis Milla se retiró en el Valencia, con quien perdió dos finales de Champions League antes de comenzar su carrera como entrenador.

Otra de las curiosidades que recordó el exfutbolista fue su paso exprés por la política aragonesa. Y es que Luis Milla estuvo en la lista del Partido Aragonés (PAR) para el Ayuntamiento de Teruel liderada por Miguel Ferrer en el año 99 como número seis. "No quiero saber nada de política, no me gusta, solamente era aparecer en una lista, prácticamente no iba a aparecer en ningún sitio", analiza el turolense. El PAR fue el tercer partido más votado en Teruel con 2.740 votos por detrás del PSOE y el PP que ganó las elecciones.

Luis Milla firma una camiseta del Real Zaragoza / JAIME GALINDO / ZAR_DIGITAL

"No estuve bien"

Luis Milla llegó al banquillo del Real Zaragoza para comenzar la temporada 2016-17, pero su trayectoria fue corta de tan solo 11 partidos ya que fue despedido después de una mala racha de resultados. "No estuve bien. Ya habéis visto que el club lleva unos años en los que ni la dirección ni lo deportivo está acertando. Estuve cinco meses, al club no le ayuda el entorno, la presión que hay. Recuerdo que teníamos que formar un equipo nuevo, firmar jugadores y venían jugadores de Segunda División, pero con un presupuesto que era el duodécimo de la categoría. Querías firmar a unos jugadores y firmabas a la cuarta opción", detalla el exentrenador también del Lugo, o seleccionador sub-21.

Luis Milla en la Ciudad Deportiva / EL PERIÓDICO

Aquel Real Zaragoza de Luis Milla contaba en plantilla con dos jugadores muy queridos por la afición como Alberto Zapater y Cani y también había otros futbolistas destacados como Dongou, Lanzarote, Juan Muñoz, Ángel Rodríguez o Javi Ros. "Empezamos bien, pero luego encontramos una dinámica no muy buena. Hubo partidos en los que quizás merecíamos ganar, pero empatamos y entramos en una mala racha. Me cesaron después de un empate en Valladolid, pensaba que me iban a dar una semana más. La gente se portó muy bien conmigo, fue una experiencia corta. Fue un palo que me cesarán", concluye su testimonio sobre su fugaz paso por el Zaragoza.

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Tras la destitución de Luis Milla, la dirección deportiva del Real Zaragoza apostó por otro entrenador de la comunidad como Raúl Agné, al que las cosas tampoco le fueron muy bien dejando al equipo al borde del descenso a Segunda B. Tras un mercado de invierno en el que llegaron jugadores conocidos a nivel internacional como José Enrique o Samaras. El entrenador de Mequinenza tampoco acabó la temporada y fue César Laínez, técnico del filial, quien cogió las riendas del Zaragoza para las últimas jornadas firmando una salvación agónica en Girona en un empate a nada que dio a los dos equipos lo que necesitaban para cumplir sus objetivos.