Gerard Piqué, de vuelta a Zaragoza

El exjugador del Real Zaragoza Gerard Piqué encabezó la expedición del Andorra en el regreso del catalán a tierras aragonesas.

El que fuera campeón del mundo con la selección española presenció el encuentro desde las gradas de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, donde saludó a aficionados y conocidos que acudieron a su encuentro. Piqué, presidente del Andorra, coincidió el curso pasado con el actual entrenador del Real Zaragoza Ibai Gómez en el Principado.