Gerard Piqué, de vuelta a Zaragoza
El presidente del Andorra y exjugador del conjunto aragonés estuvo en la Ciudad Deportiva presenciando el encuentro ante el Real Zaragoza
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El exjugador del Real Zaragoza Gerard Piqué encabezó la expedición del Andorra en el regreso del catalán a tierras aragonesas.
El que fuera campeón del mundo con la selección española presenció el encuentro desde las gradas de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, donde saludó a aficionados y conocidos que acudieron a su encuentro. Piqué, presidente del Andorra, coincidió el curso pasado con el actual entrenador del Real Zaragoza Ibai Gómez en el Principado.
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