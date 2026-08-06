Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fichaje Real ZaragozaCEIP Jerónimo BlancasAmazon vacantesPasarelas MontfalcóIbai GómezTiempo eclipse
instagramlinkedin

Gerard Piqué, de vuelta a Zaragoza

El presidente del Andorra y exjugador del conjunto aragonés estuvo en la Ciudad Deportiva presenciando el encuentro ante el Real Zaragoza

Piqué presencia el encuentro desde la grada de la Ciudad Deportiva.

Piqué presencia el encuentro desde la grada de la Ciudad Deportiva. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

El exjugador del Real Zaragoza Gerard Piqué encabezó la expedición del Andorra en el regreso del catalán a tierras aragonesas.

El que fuera campeón del mundo con la selección española presenció el encuentro desde las gradas de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, donde saludó a aficionados y conocidos que acudieron a su encuentro. Piqué, presidente del Andorra, coincidió el curso pasado con el actual entrenador del Real Zaragoza Ibai Gómez en el Principado.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El Real Zaragoza ofrece un salario de 250.000 euros al delantero que falta por llegar
  2. El laberinto de Samed Bazdar en el Real Zaragoza tiene por fin salida: todos los detalles de su traspaso al Sint-Truidense belga
  3. Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: 'Tenemos un centro del campo de máximo nivel, pero Monzón será jugador del primer equipo más pronto que tarde
  4. El último aragonés y canterano del Real Zaragoza en ir con la Selección Española: 'No salí del club en muy buenas condiciones
  5. El Barbastro remonta al Real Zaragoza en la segunda prueba de pretemporada (1-2)
  6. Samed Bazdar, ante sus ultimas horas como jugador del Real Zaragoza: salida inminente del delantero
  7. El Real Zaragoza recibirá casi 2 millones de euros por el traspaso de Chavarría al Chelsea
  8. Más de tres horas de espera para darse de alta en el Real Zaragoza: 'Este club no merece esta afición

El Real Zaragoza se dispone a reactivar el fichaje de Jesús de Miguel

El Real Zaragoza se dispone a reactivar el fichaje de Jesús de Miguel

La filosofía de Ibai Gómez para triunfar con el Real Zaragoza: "Lo más importante es trabajar la mente para saber que te van a dar de hostias"

La filosofía de Ibai Gómez para triunfar con el Real Zaragoza: "Lo más importante es trabajar la mente para saber que te van a dar de hostias"

El Real Zaragoza apunta a seguir sin grada visitante en su estadio

El Real Zaragoza apunta a seguir sin grada visitante en su estadio

Ya no estamos en Segunda: la crónica del Real Zaragoza- Andorra (0-1)

Ya no estamos en Segunda: la crónica del Real Zaragoza- Andorra (0-1)

Lucas Terrer, jugador del Real Zaragoza: "Si vamos en esta línea seguro que va genial"

Lucas Terrer, jugador del Real Zaragoza: "Si vamos en esta línea seguro que va genial"

Gerard Piqué, de vuelta a Zaragoza

Gerard Piqué, de vuelta a Zaragoza

El Real Zaragoza cede ante el Andorra en el primer amistoso ante un rival de superior categoría (0-1)

El Real Zaragoza cede ante el Andorra en el primer amistoso ante un rival de superior categoría (0-1)

El Barbastro se refuerza con un jugador que pasó por el Real Zaragoza hace un década

El Barbastro se refuerza con un jugador que pasó por el Real Zaragoza hace un década
Tracking Pixel Contents