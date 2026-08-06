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Hugo Carrillo, con escasas opciones de quedarse en el Real Zaragoza

El central no convence, tiene pie y medio fuera de la plantilla y cuenta con el interés de varios equipos de Primera RFEF

Hugo Carrillo, a la llegada de la expedición zaragocista a Boltaña hace diez días.

Hugo Carrillo, a la llegada de la expedición zaragocista a Boltaña hace diez días. / JAIME GALINDO

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Hugo Carrillo apenas tiene opciones de quedarse en la plantilla del Real Zaragoza. El central andaluz, de 24 años, cuenta con escasas posibilidades de hacerse con un hueco en el plantel y, salv giro inesperado, no vestirá la elástica blanquilla en Primera RFEF.

Carrillo, al que le resta un año de contrato con el Zaragoza, y Barrachina afrontaban la pretemporada con el objetivo de convencer al cuerpo técnico de que eran válidos para formar parte de la primera plantilla. Sin embargo, las dudas en torno a ellos no se han disipado a expensas de los partidos amitosos que todavía faltan por disputarse. El primero de ellos, este jueves contra el Andorra y el segundo, el sábado frente a la Real Sociedad B en el Memorial Carlos Lapetra.

Pero Carrillo apunta a dejar el Zaragoza para dejar su sitio a ese central que está por llegar. Como avanzó este diario, Rubén Iranzo y, en menor medida, Sintes son dos de los nombres que están encima de la mesa para reforzar una parcela del campo en la que Diego y Tachi parten como inquilinos, a los que se unirá esa incorporación pendiente y que, en principio, se completaría con Barrachina salvo que la propiedad abra la mano a realizar un fichaje más en esa zona, lo que dejaría en el aire el futuro del canterano.

De momento, lo que cada vez parece más seguro es que Carrillo no estará en la plantilla. No juega a favor del andaluz el hecho de que ya no sea sub-23 (en Primera RFEF se impone tener un máximo de 18 licencias de mayores de 23 años), algo que sí cumple Barrrachina, al que, además, su condición de canterano y de zurdo le otorgan más opciones.

Carrillo, en todo caso, cuenta con el interés de varios equipos de Primera RFEF. El Real Unión, en el que brilló el curso pasado hasta el punto de ser pieza básica en la conquista del ascenso, estaba entre ellos, pero el conjunto vasco ha ido perfilando su plantilla durante el verano y un central no estaría entre sus objetivos prioritarios, pero no tendrá problemas el central, con buen cartel en la categoría, para encontrar destino.

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En ese sentido, el Zaragoza podría abrirle la puerta a través de la rescisión del año que le resta de contrato o bien negociar una renovación para acometer una posterior cesión, siempre que, eso sí, el club confirme una salida que, en estos momentos, es muy factible.

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