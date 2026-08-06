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Ibai Gómez, ante su pasado y ante su propuesta futbolística: la previa del Real Zaragoza-Andorra

Parte del cuerpo técnico zaragocista, durante el amistoso ante el Barbastro

Parte del cuerpo técnico zaragocista, durante el amistoso ante el Barbastro / RUBEN RUIZ

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Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Tras una victoria y una derrota, llega el tercer ensayo de esta pretemporada para el Real Zaragoza. Los pupilos de Ibai Gómez se verán las caras esta tarde (18.30) ante el Andorra en un duelo que se disputará en la Ciudad Deportiva (los abonados podrán acudir hasta completar el aforo) y que supondrá, a priori, la prueba más exigente que los blanquillos han tenido por el momento en su preparación.

Porque hasta el momento el papel de favorito por ser un equipo de mayor categoría había correspondido a los aragoneses. Tanto ante el Utebo (2-0) como ante el Barbastro (a pesar de la sorprendente derrota por 1-2), los de Ibai estaban obligados a mandar sobre el campo y a llevar la iniciativa. Esa es la propuesta del técnico vasco, pero será interesante comprobar qué matices añade ante un equipo que está en Segunda y que, tradicionalmente, se ha caracterizado por querer siempre el control del balón.

El resultado no dejará de ser una mera anécdota, pero tras el traspié que tuvo el Real Zaragoza el pasado sábado ante los barbastrenses será importante que los aragoneses traten de recuperar sensaciones positivas que refrenden el trabajo que se viene haciendo desde que comenzó la preparación veraniega.

Oportunidades para todos

Volverá a ser un choque en el que habrá oportunidades para todos. Incluso para Adrián Liso. Aunque la idea no ha cambiado y se espera que el canterano zaragocista salga en los próximos días, se espera que el extremo pueda sumar sus primeros minutos de la pretemporada ante el conjunto del Principado. Por lo demás, el resto de futbolistas del equipo aragonés están disponibles para el partido, incluido un Sergio Escudero que, tras lo visto en los entrenamientos de esta semana, ha dejado atrás el susto que le dio su rodilla en el duelo ante el Barbastro.

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Será un partido especial para Ibai Gómez. El entrenador se enfrenta a su exquipo y al club que le dio la oportunidad de estrenarse en los banquillos del fútbol profesional cuando Piqué lo eligió para tomar las riendas del Andorra la pasada temporada en segunda. Aunque esa simbiosis comenzó bien, las cosas se torcieron pronto y, finalmente, Ibai fue destituido a mediados de campaña. Fue Carlos Manso el que tomó su relevo y el nuevo entrenador consiguió enderezar el rumbo y mantener al Andorra en la categoría de plata. Seguro que el ahora técnico zaragocista querrá hacerlo bien ante los del Principado aunque sea solo un amistoso.

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