Lucas Terrer, jugador del Real Zaragoza: "Si vamos en esta línea seguro que va genial"

Aunque el Real Zaragoza fue ampliamente superado por el Andorra, Lucas Terrer se mostró satisfecho por el nivel desplegado por el conjunto aragonés. "Estamos afianzando conceptos que nos está pidiendo el entrenador y yo creo que ha sido un partido donde hemos competido contra un equipo de mayor categoría y estamos muy contentos en ese sentido. Tenemos un encuentro dentro de dos días para tener otra oportunidad para seguir con buenas sensaciones, aunque nos vamos con la espinita de no haber podido ganar", comenzó el canterano.

Terrer reconoció que el Andorra, por la proximidad del comienzo de la Segunda División, llegó a la Ciudad Deportiva más rodado que el Real Zaragoza. "Puede ser que a nosotros aún nos falte ese punto, pero sabemos que podemos competir contra esta gente y hay que seguir con estos pasos, que vamos por buen camino. Si vamos en esta línea seguro que va genial", incidió el centrocampista.

A nivel personal, el zaragocista se mostró ilusionado con el nivel al que se le vio ante el Andorra. "La verdad es que estoy muy contento con el partido. El trabajo es de todos, pero personalmente me estoy encontrando muy bien y con la confianza que me están dando seguro que es un año bonito", valoró.

Por último, Lucas Terrer volvió a hacer hincapié en lo importante que es la afición para el equipo. "Son una pasada. Lo de la afición aquí en Zaragoza es algo que no se puede entender. Con la gente seguro que todo es más fácil y están ahí siempre apoyando para poder conseguir el objetivo", acabó el canterano.