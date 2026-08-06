Rober González habla sobre su salida del Real Zaragoza: "Fue un año jodido, pero me sentí muy querido"

Rober Gonzalez, exjugador del Real Zaragoza, ha sido presentado este jueves como nuevo jugador del Albacete y ha tenido palabras de cariño para el equipo blanquillo. "El año pasado me sentí muy querido. Fue una temporada jodida, pero yo, a nivel personal, en el club y la ciudad, me sentí muy cómodo y a gusto", ha expresado el futbolista ante los medios de comunicación.

Pero para el mediapunta, el Real Zaragoza es pasado. Ahora Rober piensa que puede darla al Albacete "verticalidad, descaro y trabajo". González, de 25 años y exjugador del Nec Nimega, Zaragoza, Las Palmas y Betis, entre otros conjuntos, cree que sus características, como "el último pase o romper líneas" aportará mucho a la escuadra manchega.

Se ha mostrado "contento" por llegar a "un sitio ilusionante" que siente "como una familia por lo unido que está el vestuario", lo que ha denominado como "lo principal para competir en esta Liga", en referencia a la Segunda División. En esa línea, ha expresado gratitud hacia los que han hecho posible su incorporación por dos temporadas al Albacete ya que "uno, como jugador, quiere sentir el cariño que me han mostrado a mí tanto el club como el técnico".

De hecho, ha relatado que habló con su nuevo entrenador, Alberto González, a quien conoce porque "fue una de las personas que me llevaron al Betis en su día", motivo por el que "tengo mucha confianza en él". Ha prometido "dar el cien por cien" por la camiseta blanca y "aportar todo lo que pueda dar en distintas aspectos" para "conseguir los objetivos que nos marquemos", ha finalizado.