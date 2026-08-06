Sinan Bakis cambia el Real Zaragoza por el Nástic de Tarragona: "Destaca por su movilidad pese a su corpulencia"

Ya es oficial. Sinan Bakis ficha por el Nástic de Tarragona. El turco firma por una temporada con los catalanes y será rival en Primera RFEF del Real Zaragoza tras su decepcionante paso por la capital aragonesa. Así lo ha anunciado la entidad tarraconense: "El delantero llega libre a Tarragona después de finalizar su vinculación con el Real Zaragoza, equipo con el que ha disputado la última temporada de LaLiga Hypermotion. Bakis acumula tres cursos en la categoría de plata del fútbol estatal, dos en el conjunto aragonés y uno en el FC Andorra, donde firmó una destacada temporada 2022-2023 con 12 goles".

"Formado en la cantera del Bayer Leverkusen, también disputó el Mundial sub-20 con la selección de Turquía antes de debutar como profesional con el Kayserispor en la Süper Lig. A lo largo de su trayectoria ha marcado 36 goles en primeras divisiones: 16 en la Bundesliga austríaca con el Admira Wacker, otros 16 en el Eredivisie con el Heracles Almelo y 4 en la Süper Lig turca defendiendo las camisetas del Kayserispor y el Bur. Bakis se incorpora al proyecto deportivo del Gimnàstic de Tarragona para reforzar la parcela ofensiva con un perfil de delantero físico, asociativo y comprometido con el trabajo colectivo. Con 1,88 metros de altura, destaca por su movilidad pese a su corpulencia, el juego aéreo y la intensidad en la presión sobre la defensa rival. Además de su aportación goleadora, el nuevo atacante grana ofrece recursos en la generación de espacios, la combinación con sus compañeros y el trabajo sin balón, cualidades que refuerzan las opciones ofensivas del equipo", acaba el comunicado del Nástic.

El debut de Bakis con el Nástic será, precisamente, ante el Real Zaragoza. Los dos equipos comparten grupo en Primera RFEF y, además, el destino ha querido emparejarlos en la primera jornada. Ese reencuentro con morbo se producirá el próximo 30 de agosto a las 21.30 horas en tierras catalanas.