La filosofía de Ibai Gómez para triunfar con el Real Zaragoza: "Lo más importante es trabajar la mente para saber que te van a dar de hostias"

El Real Zaragoza afronta su temporada en Primera Federación tras su fatídico descenso tras trece años en segunda división. En esta nueva etapa el entrenador elegido ha sido Ibai Gómez, exfutbolista principalmente de Athletic de Bilbao. Recientemente, se dio el partido de pretemporada ante el Andorra (equipo al que el nuevo técnico zaragocista entrenó el año pasado hasta noviembre de 2025), el resultado fue favorable para el conjunto pirenaico que se impuso por un gol a cero ante el equipo maño.

Precisamente, sobre su paso por el Andorra, el entrenador ha hablado en el pódcast Los Fulanos. La entrevista se publicó pocas horas después del amistoso de pretemporada entre ambos equipos, disputado en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Además, en él también ha habldo de su visión respecto a la salud, su relación con Marcos Llorente y ha dado unas pista de cuál es su patrimonio total.

Su etapa en el Andorra

En el programa, el técnico vasco reconoce que su acercamiento al Andorra llegó primero como jugador porque Piqué, como presidente del club, había intentado ficharlo. "Me recibió en su casa y me explicó sus intenciones. Pude ver cómo era y me generó algunas impresiones", explica.

Finalmente, su llegada se dio como entrenador en el verano de 2025. Su paso no fue del todo satisfactorio, pues fue destituido tras 15 partidos de liga. Los resultados fueron 4 victorias, 5 empates y 6 derrotas. "Las ocho primeras jornadas la empezamos muy bien. Algunas cosas se nos hicieron bola, me faltaba algo de pasión porque no hay mucha afición en Andorra" detalla el técnico en el pódcast. "Se dieron factores que nos hicieron sentir que no estábamos en el lugar adecuado y el club tras los malos resultados necesitaban cambiar algo y lo más habitual es sustituir al equipo técnico. Fue una decisión conjunta", continúa.

Gerard Piqué en el encuentro entre Real Zaragoza y FC Andorra / Miguel Ángel Gracia

En ese periodo trabajó conjuntamente con el exjugador del FC Barcelona y actual presidente del Andorra, Gerard Piqué. Según Ibai, es una persona con las cosas muy claras y tiene claro que "quiere ver al Andorra jugar en Europa". "Es muy cercano y se portó muy bien con nosotros. Congeniamos bien porque también pensábamos en grande. Tiene una cabeza que le funciona muy bien y le va el jaleo", afirma.

La filosofía de Ibai

En el pódcast de Los Fulanos, el nuevo entrenador del Real Zaragoza no comenta nada de esta nueva etapa en el conjunto maño. Sin embargo, a partir de hablar de su forma de vida y de entender el fútbol da más pistas sobre cómo va a funcionar el equipo a sus mandos.

En ese sentido, un momento clave de su vida fue coincidir con Marcos Llorente en el Deportivo Alavés durante la temporada 16-17. Del actual jugador del Atlético de Madrid aprendió por aquel entonces muchos hábitos para cuidar su salud. Con esos aspectos de mejora como el ayuno antes de entrenar, el usar alimentos ecológicos, eliminar el gluten y los ultraprocesados el actual técnico notó que su forma física mejoró bastante."Llegaba de una temporada con muchas lesiones y cuando llegué al Alavés no tuve ni una lesión", detalla.

Ibai Gómez y Marcos Llorente en uno de sus restaurantes en una imagen de archivo / INSTAGRAM

La mente es clave

Para él es clave el entender que hay que crear más hábitos que mejoren la salud, tanto para los futbolistas como en cualquier persona. "Para los futbolistas ayudan mucho a reducir las posibilidades de lesión, aunque estas siempre pueden llegar", comenta. Otro factor que considera muy importante es el mental. Tanto para los diferentes golpes que se puede recibir en la carrera profesional como los que ha recibido por compartir esta forma de vida saludable. "Lo más importante es trabajar la mente para saber que te van a dar de hostias", dice Ibai.

Estas ideas las quiere transmitir a los jugadores porque, según él, "el rendimiento de élite deportivo no es salud", hay que trabajarla al margen. Por eso, Ibai busca hacer visibles estos hábitos, para él, cambiar esos aspectos es igual de importante que ver a un jugador crecer siendo él el entrenador.

Ibai Gómez, pensativo durante la concentración del Zaragoza en Boltaña. / Jaime Galindo

Creer en el proceso y patrimonio

"Muchos jugadores conmigo como entrenador han tenido la capacidad de creer en este proceso de salud. Si no crees en ello no lo hagas. Si pruebas y crees acabas siendo el ejemplo que demuestra que no se necesita café al despertarse o incluso notarás que se reduce el número de lesiones", detalla el técnico.

Además, con Marcos Llorente ha montado dos negocios: la cadena de restaurantes saludable Naked & Sated y la empresa cafetera Irreverente. Con todo esto sumado a su carrera de futbolista en el pódcast acaban afirmando que Ibai Gómez tiene un patrimonio de entre 4 y 6 millones de euros.