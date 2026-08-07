El jugador del Real Zaragoza Adrián Liso se acerca al Mallorca

Adrián Liso se acerca cada vez más al Mallorca. El jugador del Real Zaragoza, que el jueves participó por primera vez en la pretemporada en un partido de preparación, estaría próximo a abandonar el club aragonés para aceptar la propuesta del conjunto balear, sin duda, uno de los principales candidatos al ascenso a Primera División, donde, en principio, el canterano deseaba seguir.

Sin embargo, la fuerte apuesta del Mallorca y las reticencias de otros clubs interesados habrían situado a los baleares en la pole para hacerse con Liso. Como publicó el miércoles este diario, las negociaciones habían experimentado un avance considerable en los últimos días, lo que invitaba a prever un desenlace cercano.

El canterano, al que el Mallorca lleva tiempo siguiendo de cerca, estaría pues ante sus últimos días como zaragocista si es que se abrocha una operación que incluiría un traspaso por alrededor de 2,5 millones de euros y en la que el club aragonés impondría quedarse con un considerable porcentaje (entre un 20% y un 30%) de los derechos del extremo, con contrato con el Zaragoza hasta 2029.

La ofensiva del Mallorca responde a su decidida intención de reforzar la parcela ofensiva tras perder a Virgili, por el que el Brujas ha pagado los 12 millones de euros que constaban en su cláusula de rescisión. La respuesta del club balear ha sido inmediata y ya ha anunciado la adquisición de Josep Cerdá, que vuelve a casa pese a contar con ofertas de Primera División, previo pago de 2,5 millones de euros fijos más una serie de variables. Y el siguiente en la lista es Liso, que coincidió con Virgili en el Mundial sub-20 celebrado hace un año.

En todo caso, el aragonés cuenta con otras ofertas. En concreto, tres más, según ha podido saber este diario, si bien la del Mallorca es, ahora, la que estaría más cerca de lograr su objetivo. La insistencia de los baleares, que consideran que la llegada de Liso, de 21 años, aportaría un plus en vanguardia, apunta a ser decisiva en el futuro de un futbolista que viene de marcar tres goles en 28 partidos con el Getafe la pasada campaña.