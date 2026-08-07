Pau Sans, entre algodones, única ausencia en el entrenamiento del Real Zaragoza

Comienzan a aparecer las primeras molestias y problemas físicos en un Real Zaragoza en el que el cuerpo técnico volvió a dejar claro en el amistoso ante el Andorra que no piensa correr el mínimo riesgo con el estado físico de los futbolistas.

Pau Sans, Pinilla o Saidu fueron algunas de las ausencias en un encuentro en el que tampoco apareció el meta Anartz Peña, destinado a jugar este sábado frente a la Real Sociedad B.

Pau, con molestias musculares que han llevado a Ibai a graduar las cargas, ha sido la única ausencia en la sesión de entrenamiento de este viernes. En ella sí estuvieron Saidu y Pinilla a pesar de la leve sobrecarga del primero y de un problema en el pie del segundo. Está por ver si ambos tienen minutos en el choque que se disputará en el Ibercaja Estadio correspondiente al Memorial Carlos Lapetra.

Por su parte, Sem Westerveld, al que el jueves se le vio con hielo en su rodilla derecha, no sufre un percance serio. De hecho, es habitual que el meta extreme los cuidados en una articulación en la que sufrió una grave lesión en 2024 que, incluso, estuvo a punto de llevarle a la retirada.