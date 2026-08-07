Pomares, exjugador del Real Zaragoza, encuentra destino en la Cultural

Los jugadores que participaron en el histórico descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF siguen encontrando destino. Esta vez ha sido Carlos Pomares el que ha firmado por otro equipo tras quedar libre después del fiasco del curso pasado. El defensa jugará la próxima campaña en la Cultural y Deportiva Leonesa según ha anunciado el club leonés este viernes.

"La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con Carlos Pomares para la incorporación del jugador a la disciplina culturalista", indica la entidad, que repasa la trayectoria del zaguero. "Carlos Pomares Rayo (Valencia, 05/12/1992) es un futbolista defensa que se desempeña fundamentalmente como lateral izquierdo. Dentro del fútbol nacional, tiene una amplia experiencia en Segunda División, con más de 200 partidos en clubes como el Lorca FC, el Extremadura UD, la AD Alcorcón, el CD Tenerife o el Real Oviedo. La última campaña ha jugado en el Real Zaragoza".

"Llega a León con un acuerdo por una temporada, más otra opcional. Desde la Cultural y Deportiva Leonesa damos la bienvenida a Carlos Pomares a nuestro club y le deseamos los mayores éxitos en esta nueva etapa en León", añade la Cultural.

El lateral zurdo, que en el Zaragoza jugó también como central ante la falta de efectivos en esa zona a comienzos de curso, participó en 17 encuentros, 14 de ellos como titular.