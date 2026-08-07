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El Real Zaragoza apunta a seguir sin grada visitante en su estadio

La gran respuesta los abonados y la dispersión de las localidades aún disponibles aboca a otro curso sin un espacio reservado para la afición rival

Aficionados zaragocistas, durante un partido en el Ibercaja Estadio el curso pasado.

Aficionados zaragocistas, durante un partido en el Ibercaja Estadio el curso pasado. / Jaime Galindo

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Salvo sorpresa mayúscula, el Ibercaja Estadio tampoco dispondrá la próxima temporada de un espacio reservado para la ubicación de la afición visitante. La gran respuesta de los abonados del Real Zaragoza, que, en un porcentaje superior al 90% mantendrán su localidad en el recinto modular, y el alto volumen de altas invitan a pensar que se mantendrá el volumen de aficionados de la pasada temporada, la primera en el Ibercaja Estadio.

Entonces, la absoluta prioridad para dar respuesta al mayor número de abonados del club y la dimensión más reducida del campo donde el Zaragoza jugará hasta que la nueva Romareda esté lista, privaron a la entidad de guardar un hueco y las correspondientes localidades para la ubicación de los seguidores de los rivales. Todo hace prever que la historia se repetirá durante la campaña 26-27, en la que el Zaragoza tratará de volver de inmediato a Segunda División.

De este modo, el Ibercaja Estadio volverá a estar, casi con total seguridad, reservado casi en exclusiva para la parroquia local, cuya respuesta a pesar del descenso a Primera RFEF ha sido extraordinaria en otra encomiable demostración de amor y fidelidad a unos colores.

Además, las localidades que todavía están disponibles (las más caras) para abonados se encuentran dispersas por el recinto, lo que dificulta sobremanera la posibilidad de reservar aunque fuera un reducido espacio de decenas de asientos para la afición visitante.

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En este sentido, a lo largo del curso pasado se sucedieron las protestas de seguidores de otros equipos ante la decisión del Zaragoza de no poner a la venta entradas para ellos como consecuencia de la inexistencia de una ubicación específica. En todo caso, durante toda la temporada hubo presencia de seguidores contrarios en las gradas ya que el club sí vendía localidades en taquilla en zonas habitadas por zaragocistas sin que se produjera incidente alguno a lo largo de toda la campaña.

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