Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vox reparto menoresObra nueva ZaragozaMuere Jorge MessiReal ZaragozaFichaje Casademont ZaragozaPiscina pueblo de Zaragoza
instagramlinkedin

El Real Zaragoza ya conoce el horario de su debut en casa en Primera RFEF

El equipo de Ibai recibirá al Antequera en el Ibercaja Estadio el sábado 5 de septiembre a las 21.00 horas

Aficionados zaragocistas, durante un partido en el Ibercaja Estadio el curso pasado.

Aficionados zaragocistas, durante un partido en el Ibercaja Estadio el curso pasado. / MIGUEL ANGEL GRACIA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

El Real Zaragoza ya conoce cuándo será su estreno en casa en Primera RFEF. La Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los horarios de la segunda jornada en la que el conjunto aragonés recibirá en el Ibercaja Estadio al Antequera después de haber debutado en la competición en Tarragona frente al Nástic.

El choque ha sido fijado el sábado 5 de septiembre a las 21.00 horas, con lo que el Zaragoza repetirá horario nocturno tras haberse medido al Nástic la semana anterior a las 21.30.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, la SD Huesca rendirá visita al Jaén el domingo, día 6, a las 11.30 horas, mientras que el Teruel se desplaza a Murcia para jugar ante el cuadro pimentonero el domingo a las 18.15.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El Real Zaragoza ofrece un salario de 250.000 euros al delantero que falta por llegar
  2. El laberinto de Samed Bazdar en el Real Zaragoza tiene por fin salida: todos los detalles de su traspaso al Sint-Truidense belga
  3. El último aragonés y canterano del Real Zaragoza en ir con la Selección Española: 'No salí del club en muy buenas condiciones
  4. El Real Zaragoza se dispone a reactivar el fichaje de Jesús de Miguel
  5. El Barbastro remonta al Real Zaragoza en la segunda prueba de pretemporada (1-2)
  6. Samed Bazdar, ante sus ultimas horas como jugador del Real Zaragoza: salida inminente del delantero
  7. El Real Zaragoza recibirá casi 2 millones de euros por el traspaso de Chavarría al Chelsea
  8. Más de tres horas de espera para darse de alta en el Real Zaragoza: 'Este club no merece esta afición

Bazdar, un delantero "de la virgen" que se suma a la enorme lista de decepciones en el Real Zaragoza

Bazdar, un delantero "de la virgen" que se suma a la enorme lista de decepciones en el Real Zaragoza

Test de crecimiento para un Zaragoza en pañales. La previa del Real Zaragoza-Real Sociedad B

Test de crecimiento para un Zaragoza en pañales. La previa del Real Zaragoza-Real Sociedad B

Peter Luccin revive los fantasmas del Real Zaragoza de Diego Milito, Aimar y D’Alessandro: "No hicimos piña"

El jugador del Real Zaragoza Adrián Liso se acerca al Mallorca

El jugador del Real Zaragoza Adrián Liso se acerca al Mallorca

Pau Sans, entre algodones, única ausencia en el entrenamiento del Real Zaragoza

Pau Sans, entre algodones, única ausencia en el entrenamiento del Real Zaragoza

La salida de Bazdar del Real Zaragoza al fin es oficial

La salida de Bazdar del Real Zaragoza al fin es oficial

El Real Zaragoza ya conoce el horario de su debut en casa en Primera RFEF

El Real Zaragoza ya conoce el horario de su debut en casa en Primera RFEF

Pomares, exjugador del Real Zaragoza, encuentra destino en la Cultural

Pomares, exjugador del Real Zaragoza, encuentra destino en la Cultural
Tracking Pixel Contents