El Real Zaragoza ya conoce el horario de su debut en casa en Primera RFEF
El equipo de Ibai recibirá al Antequera en el Ibercaja Estadio el sábado 5 de septiembre a las 21.00 horas
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El Real Zaragoza ya conoce cuándo será su estreno en casa en Primera RFEF. La Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los horarios de la segunda jornada en la que el conjunto aragonés recibirá en el Ibercaja Estadio al Antequera después de haber debutado en la competición en Tarragona frente al Nástic.
El choque ha sido fijado el sábado 5 de septiembre a las 21.00 horas, con lo que el Zaragoza repetirá horario nocturno tras haberse medido al Nástic la semana anterior a las 21.30.
Por su parte, la SD Huesca rendirá visita al Jaén el domingo, día 6, a las 11.30 horas, mientras que el Teruel se desplaza a Murcia para jugar ante el cuadro pimentonero el domingo a las 18.15.
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