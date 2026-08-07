El Real Zaragoza se dispone a reactivar el fichaje de Jesús de Miguel

Jesús de Miguel vuelve al primer plano de la actualidad del Real Zaragoza. El delantero madrileño, objeto de deseo del club aragonés durante todo el verano y cuyos problemas físicos habían apartado de la opción prioritaria, regresa a escena para erigirse, de nuevo, en el principal candidato a ejercer de referencia ofensiva en Primera RFEF.

El regreso al trabajo del punta, superados ya sus problemas de pubis, y las dificultades que el Zaragoza ha encontrado en otras alternativas provocan que la entidad blanquilla haya vuelto a poner a De Miguel como opción preferente y que se disponga a reactivar una operación que había quedado aparcada.

En cualquier caso, el contacto entre Zaragoza y Tenerife y entre el club aragonés y el jugador ha sido constante a lo largo de un verano marcado por esa pubalgia que ha llevado al atacante a ausentarse del trabajo en grupo hasta el pasado jueves, cuando se reincorporó con sus compañeros para iniciar una puesta a punto que debería situarle en condiciones de competir cuando el balón eche a rodar, algo que en Primera RFEF sucederá a finales de mes.

La operación apunta pues a reactivarse en forma de traspaso. El Tenerife no cuenta con De Miguel para la plantilla en Segunda pero ya ha advertido a los numerosos equipos interesados en el ariete que no abrirá la puerta de salida si no existe un pago previo de una cantidad económica en forma de traspaso que rondaría los 150.000 euros.

El Zaragoza, inicialmente reticente a ese desembolso, se plantearía ahora acometerlo para fichar a uno de los delanteros que más garantías ofrece ahora en el mercado. Joaquín Delgado, del Oviedo, y algún otro delantero más siguen entre las alternativas, pero De Miguel irrumpe de nuevo en escena con mucha fuerza.

En ese sentido, el madrileño se ajusta a lo que el cuerpo técnico y la dirección deportiva pretenden incorporar en un ataque que en la actualidad solo tiene en nómina a un delantero centro: Edu Espiau, un punta de trabajo duro pero sin mucho gol, algo que el Zaragoza necesita como el comer.

Jesús de Miguel, que en septiembre cumplirá 30 años y por el que el Tenerife pagó 150.000 euros al Castellón el verano pasado, es un ariete de referencia que anotó 11 goles y ha dado siete asistencias en el equipo isleño en la temporada pasada. Con dos años más de contrato en la isla, su futuro pasa por una salida. Con el acuerdo entre el jugador y el Zaragoza muy perfilado, la operación queda ahora abocada a un entendimiento entre clubs.