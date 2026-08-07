La salida de Bazdar del Real Zaragoza al fin es oficial

Tras varios días de espera, el Real Zaragoza ha hecho oficial este viernes la salida de Samed Bazdar, que deja de pertenecer al club aragonés para pasar a formar parte del Sint-Truidense belga.

El delantero, que firma por cuatro campañas más otra opcional, se marcha tras su decepcionante paso por el Zaragoza, donde no ha respondido a la apuesta y las expectativas en torno a un delantero por el que se pagaron 3 millones de euros. La operación de su traspaso a Bélgica incluye un pago de 1,5 millones de euros más 250.000 en variables. Además, el Zaragoza se reserva el 20% de los derechos del bosnio de cara a obtener un beneficio en un futuro traspaso a otro equipo.

"Bazdar [Novi Pazar, 31/01/2004] pone fin a su etapa como zaragocista tras haber disputado 40 partidos como blanquillo desde su llegada en verano de 2024, en los que aportó cinco goles y cinco asistencias. El internacional bosnio jugó la segunda vuelta de la pasada temporada cedido en el Jagiellonia polaco y culminó el curso con su participación en la Copa del Mundo 2026", repasa el club aragonés en el comunicado que anuncia la salida del punta. "Desde el Real Zaragoza agradecemos a Bazdar su profesionalidad y compromiso durante este tiempo y le deseamos la mejor de las suertes en su futuro", finaliza la entidad.

Por Bazdar, que tenía tres años más de contrato con el Zaragoza, habían llegado varias ofertas, como la del St. Gallen 1879 de Suiza, la mejor de todas porque podía suponer un ingreso global de dos millones con una cesión de fácil acceso a la compra definitiva con un número muy bajo de encuentros, el AIK de Estocolmo en Suecia, que estuvo cerca de cerrarse a finales de julio y que también era importante en lo económico, y del Sturm Graz austriaco, con una cesión con opción de compra de un millón de euros.