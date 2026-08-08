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Menos de 5.000 personas en las gradas del Ibercaja Estadio para presenciar el Memorial Carlos Lapetra

La afluencia fue la mitad que la del curso pasado en el derbi veraniego ante el Huesca

Dos niños, en la grada del Ibercaja Estadio antes del choque.

Dos niños, en la grada del Ibercaja Estadio antes del choque. / Miguel Angel Gracia

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Descorazonadora imagen la que deparó este sábado el Ibercaja Estadio, donde apenas se dieron cita 4.500 personas para presenciar el Memorial Carlos Lapetra. La controvertida elección del rival, un filial, para la disputa de un evento especialmente querido por el zaragocismo, y las fechas (principios de agosto) derivaron en un graderío semidesierto con casi la mitad de afluencia que el pasado curso, cuando el derbi entre el Zaragoza y el Huesca congregó en el mismo recinto a más de 9.000 personas.

Entre los asistentes figuró el director general del club, Guido Baroli, así como la dirección deportiva al completo. Todos ellos fueron testigos de la desazón del público tras una primera parte para olvidar y la alegría final tras el triunfo. Los nietos de Lapetra entregaron el trofeo al capitán Francho Serrano.

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