Bazdar, un delantero "de la virgen" que se suma a la enorme lista de decepciones en el Real Zaragoza

Samed Bazdar, desde este viernes jugador ya del Sint-Truidense belga, se suma al amplio listado de delanteros que acabaron siendo una apuesta fallida del Real Zaragoza y no respondieron, ni de lejos, a las expectativas creadas en torno a su figura. Al menos, eso sí, el club, en este caso, ha conseguido recuperar parte de la gran inversión económica (3 millones de euros) realizada por la anterior propiedad para lograr la adquisición de un jugador que firmó para cinco años y que se va con tres todavía por delante.

Bazdar, de 22 años, se va por la puerta de atrás. Relegado a la suplencia y al ostracismo en el colista de Segunda, el internacional bosnio se marchó cedido el pasado invierno a Polonia, donde tampoco destacó y, de hecho, solo fue titular en tres partidos. Su salida, un secreto a voces desde hace tiempo, pone punto final a una etapa tan efímera como decepcionante en la que el punta siempre apuntó más de lo que dio.

Su paso, de este modo, se une al de otros delanteros centros llamados a ejercer de principal referencia ofensiva del equipo aragonés desde el último descenso a Segunda. En realidad, pocos han sido los que han funcionado y menos aún los que han brillado a lo largo de esta larga etapa en los infiernos. Las excepciones se cuentan con los dedos de una mano: Luis Suárez, Borja Bastón, Borja Iglesias, Ángel o Iván Azón, si bien este último llegó desde la cantera y no procedente de un mercado que ha dado muchos más disgustos que alegrías.

Seguramente, el primer gran fiasco fue Samaras, un delantero de primer nivel que recaló en el mercado de invierno de la 16-17 enmedio de una gran expectación. Sin embargo, fuera de forma, apenas jugó y se marchó dejando tras de sí un reguero de decepción que seguirían después muchos otros.

El brasileño Vinícius en la 17-18 pero, sobre todo, Gabriel Toro Fernández y Haris Vuckic (también después Álex Alegría) en la 20-21 están entre los principales tiros al aire. Toro y Vuckic, de hecho, no fueron capaces de marcar un solo gol en una temporada para el olvido. Pero, en ambos casos, el Zaragoza no pagó cantidad alguna por su incorporación ya que Fernández llegó cedido desde el Celta y Vuckic libre tras acabar contrato con el Twente.

La nómina de decepciones en la delantera alcanza, del mismo modo, a Sabin Merino, al que Miguel Torrecilla trajo en enero de 2022 a través de un contrato por tres años y medio y un salario alto (600.000 euros la última campaña); o a Pape Gueye, que llegó unos meses antes y que se marchó tras acabar el curso sin marcar un solo tanto.

Y, por supuesto, Sinan Bakis. El turco, la gran apuesta del Zaragoza el verano de 2023. El entonces director deportivo, Juan Carlos Cordero, le hizo un contrato por tres temporadas con un elevado salario pero el punta, que llegó a coste cero tras acabar contrato en el Andorra, siempre estuvo a años luz de ese último curso en el Principado en el que marcó 12 goles. Ahora, tras enfilar su salida del club aragonés también por la puerta de atrás, seguirá su carrera en el Nástic.

Son algunas de las principales decepciones en la delantera zaragocista en las últimas campañas. Lógicamente, este apartado también debe incluir a Soberón, Dani Gómez o Kodro, los puntas en nómina del equipo que se marchó a Primera RFEF la pasada campaña, a pesar de que todos ellos marcaron una estimable cifra de tantos. Cinco (cuatro en la 24-25 y uno en la siguiente) hizo Bazdar en el Zaragoza, un delantero "de la virgen", como lo definió Ibai Gómez, actual técnico blanquillo, en una entrevista concedida a este diario, pero que, tras un gran y esperanzador comienzo, se dejó ir hasta salir por la puerta falsa y abocar al club a perder dinero tras fallar en la mayor apuesta económica en Segunda.