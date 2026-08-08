Ibai Gómez, tras el Real Zaragoza-Real Sociedad B: "Faltan tres jugadores"

Tranquilo y Contento. Son dos palabras que ha repetido Ibai Gómez en rueda de prensa después de la victoria por 2-1 del Real Zaragoza frente a la Real Sociedad B en el LII Trofeo Ciudad de Zaragoza Memorial Carlos Lapetra. "El equipo que queremos ser se ha visto en la segunda parte", ha afirmado rotundo después de un partido de contrastes con dos versiones de los blanquillos muy diferenciadas entre la primera y la segunda mitad.

Sobre la primera parte, el técnico vasco ha detallado los aspectos que ha detecado que han fallado en la primera parte: "Nos han faltado muchas cosas: el ritmo de la pelota, detectar donde estaba la superioridad, nos ha faltado gente en la base y no estar todos en última altura, sino estar en zonas intermedias y a partir de ahí, generar esa superioridad con gente en la base, generar pases e ir al espacio, que hemos ido poco".

"En la segunda parte creo que el equipo lo ha entendido en el descanso, lo ha hecho excelente. Hemos generado los tiempos a la perfección, sumando pases, hemos ido mucho al espacio, entonces hemos hecho mucho más largo al equipo rival y eso te permite vivir mucho en campo rival que es lo que queremos (...) no recuerdo ni que hayan llegado a tres cuartos, una Real Sociedad (B) que es de Segunda División, creo que es meritorio", ha explicado el técnico vasco. Para él, las claves de la diferencia han pasado por la energía de la segunda terna de jugadores y las mejoras en el apartado ofensivo.

No obstante, Ibai se ha mostrado consciente de que son muchos los aspectos a pulir, incluso durante el juego mostrado en la segunda parte: "Son muchas las cosas a mejorar. No hemos tenido tiempo. Hay fases que todavía no hemos trabajado". Ha especificado que se ha trabajado en el bloque alto, algo menos en el medio y la construcción desde atrás. Quedan pendientes para el vasco concluir en el último tercio y el bloque bajo, "donde no queremos vivir", ha añadido. "Hay que tener paciencia, que entiendo a la gente porque estamos en la situación que estamos y que esto va de resultados, así que estoy tranquilo, lo entiendo todo, no tengo problema por asumirlo con naturalidad", ha asumido.

"Considero que necesitamos tres jugadores"

"Considero que necesitamos tres jugadores", ha declarado sin ambages. Ya es uno más de los dos refuerzos que se vienen hablando estas últimas semanas, un delantero centro y un defensa central. Eso sí, no ha especificado la posición del tercer hombre, después de que, según él mismo, cuando en otra ocasión habló de las necesidades de la plantilla, "salió demasiado en prensa": "No voy a decir posiciones, luego que cada uno haga las cuentas que quiera, porque si digo que falta un delantero, al delantero le sienta mal, si digo que falta un central, al central le sienta mal, si digo que falta un centrocampista, le sienta mal al centrocampista... Necesitamos tres jugadores es lo que creo yo".

"Veremos a ver si llegan o no, pero si no lo hacen, intentaremos conseguir el objetivo con lo que tenemos", ha apostillado. Preguntado por cuándo llegarán estos refuerzos, el técnico ha salido por la tangente con tres breves palabras: "A otra ventanilla". "A dirección deportiva, al director general, a otra ventanilla, no depende tanto de mí".