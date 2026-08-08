Peter Luccin revive los fantasmas del Real Zaragoza de Diego Milito, Aimar y D’Alessandro: "No hicimos piña"

El verano futbolístico está siendo realmente extraño para el Real Zaragoza que prepara su primera temporada en Primera RFEF con el único e indispensable objetivo de ascender mientras muchos antiguos jugadores y entrenadores se dedican a recordar en redes sociales su etapa en La Romareda. Santiago Cañizares habló sobre el interés que tuvo el club en incorporarle, Luis Milla comentó su mala etapa en el banquillo y Peter Luccin rememoró los fantasmas del descenso a Segunda División allá por 2008 con un auténtico plantillón con Diego Milito, Sergio García, Aimar o D' Alessandro.

El centrocampista francés, actualmente entrenador en Estados Unidos, ha aprovechado su visita al pódcast de El After de Post United para recordar la fatídica temporada que muchos recuerdan como el principio de un infierno del que todavía no se ha salido. "No tengo que esconder nada. Creo que ha sido de mis peores años a nivel futbolístico, a nivel grupal. Todos éramos muy buena gente, pero no hicimos piña. Personalmente, no jugué al fútbol que tenía que haber jugado, no rendí. Si tú no tienes buena comunión en el grupo, no hace falta ser amigos pero hay un mínimo, en el Zaragoza faltó eso".

Luccin junto a Sisi en un Real Zaragoza-Valladolid en 2007 en La Romareda / ROGELIO ALLEPUZ / ZAR_DIGITAL

Luccin llegó esa misma temporada a La Romareda procedente del Atlético de Madrid donde había rendido a muy bien nivel. El mediocentro defensivo galo aterrizaba en un proyecto ilusionante con la UEFA como gran aliciente y fue una pieza fundamental disputando un total de 34 partidos, más de 30 como titular y recibiendo un total de 17 tarjetas amarillas. "Calidad y talento había con D'Alessandro, Aimar, también Sergioo García, atrás teníamos a Ayala, Sergio Fernández. Creo que por lo menos teníamos que haber acabado en competición europea, pero no hubo comunión, conexión y ya está", explica el galo.

"Fue una lección de vida"

La temporada comenzó de la peor manera posible ya que el Aris de Salónica terminó de forma muy temprana con el sueño europeo. Los malos resultados y el mal ambiente en el vestuario fueron guillotinando entrenadores. El primero en caer fue Víctor Fernández, después Garitano, Javier Irureta y el descenso lo certificó Manolo Villanova. "Yo no quería salir del Atlético de Madrid, pero tuve un problema con el director deportivo. Víctor había sido mi entrenador en el Celta y me llamó diciendo que me quería. Nos quedamos en el Zaragoza y fue una lección de vida". rememora el mediocentro.

Luccin aplaude a La Romareda en un partido con el Real Zaragoza / ROGELIO ALLEPUZ / ZAR_DIGITAL

Tras descender con el Real Zaragoza, Luccin se marchó cedido al Racing de Santander en el último día de mercado con quien disputó competiciones europeas en un año inolvidable para los cántabros. El francés se midió al PSG, Manchester City, Schalke 04 y Twente en Europa, pero se lesionó de gravedad en un partido de Liga justo antes de volver a La Romareda. "Le doy las gracias al Zaragoza porque me ayudaron a recuperarme. Querían que volviese a jugar porque la cosa iba bien, estaba entrenando, estaban Gabi, Ponzio, pero no pude, se me hinchó la rodilla y no pude competir", recuerda el mediocentro que después se fue a Suiza y más tarde a la MLS.

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Cabe recordar que la salida de Peter Luccin del Real Zaragoza acabó en los tribunales por un delito de fraude fiscal con el finiquito del francés en un caso que saltó en 2014 y solo se terminó en 2020. Agapito Iglesias, máximo accionista y presidente por aquella época, fue condenado a seis meses de cárcel y 150.000 euros de multa por defraudar a Hacienda casi 900.000 euros. El Real Zaragoza, como persona jurídica, también tuvo que pagar una sanción de 100.000 euros mientras que el exdirectivo Porquera se le impusieron tres meses de prisión y una multa de 25.000 euros.