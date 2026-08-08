En Directo
El Real Zaragoza remonta a la Real Sociedad B y se lleva el Trofeo Carlos Lapetra (2-1)
Los goles de Jardí y Ademo en la segunda parte cambian la cara tras un mal inicio en el cuarto amistoso
92'
Final del partido
El Real Zaragoza se estrena en El Ibercaja Estadio con victoria, después de caer frente a Barbastro y Andorra, y conquista el Trofeo Carlos Lapetra en un duelo de menos a más ante la Real Sociedad B. Los de Ibai Gómez comenzaron con muchas dudas, sufriendo con varios errores no forzados en campo propio, tanto en salida de balón como corriendo hacia atrás, y sin mostrar tampoco amenaza en campo rival. Un disparo de Astiazarán, que debió detener Anartz Peña, adelantó a los visitantes, que pudieron encarrilar el choque en la primera parte con otro mano a mano de Gorosabel, pero en ese el meta sí acertó.
Los aragoneses crecieron después del descanso, con seis cambios, imponiéndose con la pelota en campo contrario, recuperando con continuidad y rondando el empate hasta que Jardí recibió un balón en el área, recortó y de rosca empató. Cuando el encuentro parecía encaminado a los penaltis, apareció Francho para meter un gran centro lateral que aunque Ademo cabeceó mal el propio centrocampista recogió el rechace para empujar en la línea el balón y conseguir la remontada. Termina así la tradicional cita el Real Zaragoza, que visitará al Logroñés el jueves 14 de agosto en el que será su quinto amistoso de pretemporada.
90'
¡Marca el segundo Peter Ademo!
El centrocampista empuja en la línea un balón tras recoger un rechace suyo, después de un cabezazo a centro de Francho, y le da la victoria a los de Ibai.
89'
Amarilla a Orobengoa por un claro pisotón a Tachi
Se duele el central, llega tardísimo el rival.
85'
Escudero da el susto en una mal gesto, pero se recupera sin aparentes molestias
83'
Detiene Fraga un intento de vaselina de Escudero
Había filtrado un gran balón Ander para la carrera del lateral, que golpea desde lejos.
82'
Doble sustitución en la Real Sociedad B:
Entran Isasa y Uranga.
80'
¡Pide penalti Tobajas!
Intentó amagar a Fraga, perdió tiempo y espacio y se quedó sin finalizar.
79'
Córner para el Zaragoza
76'
Falta a Francho por detrás
Había salido bien de la presión el Zaragoza con una pared y la conducción del canterano.
73'
¡No remata nadie el centro de Jardí!
Puso bien la falta lateral el extremo.
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