El Real Zaragoza remonta a la Real Sociedad B y se lleva el Trofeo Carlos Lapetra (2-1)

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Final del partido

El Real Zaragoza se estrena en El Ibercaja Estadio con victoria, después de caer frente a Barbastro y Andorra, y conquista el Trofeo Carlos Lapetra en un duelo de menos a más ante la Real Sociedad B. Los de Ibai Gómez comenzaron con muchas dudas, sufriendo con varios errores no forzados en campo propio, tanto en salida de balón como corriendo hacia atrás, y sin mostrar tampoco amenaza en campo rival. Un disparo de Astiazarán, que debió detener Anartz Peña, adelantó a los visitantes, que pudieron encarrilar el choque en la primera parte con otro mano a mano de Gorosabel, pero en ese el meta sí acertó.

Los aragoneses crecieron después del descanso, con seis cambios, imponiéndose con la pelota en campo contrario, recuperando con continuidad y rondando el empate hasta que Jardí recibió un balón en el área, recortó y de rosca empató. Cuando el encuentro parecía encaminado a los penaltis, apareció Francho para meter un gran centro lateral que aunque Ademo cabeceó mal el propio centrocampista recogió el rechace para empujar en la línea el balón y conseguir la remontada. Termina así la tradicional cita el Real Zaragoza, que visitará al Logroñés el jueves 14 de agosto en el que será su quinto amistoso de pretemporada.